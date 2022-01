Colega de Fernando Godoy ha sufrido problemas de salud en Mega

En una entrevista realizada a Fernando Godoy junto a la actriz Magdalena Müller, el actor confesó que su amiga y colega Dayana Amigo ha sufrido problemas de salud a lo largo de su carrera en el espacio televisivo.

La conversación se realizó a través de la cuenta de Instagram Amarprofundo.tv y en dicho espacio se refirió a su compañera de trabajo.

Según Godoy, la actriz ha salido perjudicada en los papeles que ha desempeñado por la implementación de artefactos para perfeccionar a sus personajes; por ejemplo, el actor señalo que en la serie «Isla Paraíso», Amigo tuvo que ponerse una placa dental. “Propuso una placa que le terminó separando los dientes”, reveló el ex protagonista de «Casados con Hijos».

Asimismo, Godoy también añadió que la actriz sufrió problemas de visión por su papel en «Edificio Corona», en la que tuvo que ponerse lentes de contactos y estuvo en tratamiento durante seis meses.

Tras la entrevista, el actor también sumó las complicaciones que ha tenido la actriz en la última serie que ha protagonizado, estamos hablando de «Amar Profundo«, puesto que, ha tenido que usar trajes gruesos para que su cuerpo se vea más grande. “Hoy tiene alergias corporales con eso, no es fácil”, comentó el actor nacional.

Fernando Godoy se burló de medidas del Gobierno en Iquique

Es de suma conciencia lo que generó hace unos días un video en que migrantes venezolanos agredieron a personal de Carabineros; uno de ellos recibió golpes con una manopla en su rostro; con ello el Gobierno decidió actuar.

El Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a las medidas que tomarán con el caso. “No vamos a permitir que se le falte el respeto a nuestros carabineros, no vamos a permitir que se ataque a carabineros de esta manera (…) He dado instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá de que inicie el proceso de expulsión de estas cuatro personas que fueron detenidas por agresión a Carabineros”. Comentó en su momento el Ministro.

Luego del anuncio, Fernando Godoy irónicamente mostró su queja con la implementación y que repercuto en las redes sociales . “Wow… ¡qué buen plan, infartante! ¡Muy inteligente, de Harvard! Qué nivel de estrategia”, comentó el actor.