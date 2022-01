Belén Mora encanta con fotito luciendo su avanzado embarazo Quedando cada vez menos para la llegada de su retoño, Belén Mora sorprendió al compartir una tierna fotito de su guatita.

No cabe duda que Belén Mora es más que activa en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 1.5 millones de seguidores, a los que sorprende con registros de todo tipo sobre su vida personal, laboral y sus próximos proyectos.

Y desde que anunció su embarazo hace unos meses atrás, Belenaza se ha dedicado a compartir todos los detalles de la dulce espera, como postales sobre el avance e incluso algunos datitos para las chiquillas que estén prontas a recibir a sus pequeños.

Es más hace algunas semanas sacó aplausos entre sus seguidores al revelar finalmente que junto a su pareja están esperando a un niño. «Y bue… ahí está el caballero. Hijo de don Toto Acuña. Que ya en el vientre se ríe y patea» es parte de lo que escribió en su momento.

Pero ahora Belén Mora volvió a sacar aplausos al compartir una bella fotito en la que luce sus pancita ya de 35 semanas de embarazo. «Esperando ando» escribió para acompañar la sencilla postal donde aparece en ropa interior negra.

Al poco tiempo de compartir la postal, la actriz recibió más de 50 mil me gusta y cientos de mensajes de sus fanáticos, quienes no dudaron en enviarle todas las buenas vibras y desearle lo mejor en el poquito tiempo que queda para la llegada de su bebé.

«Queda poquito para que conozcas al hijo del hombre que amas»; «No queda nada ánimo»; «Falta poquito bendiciones»; «que emoción falta poquito»; «Las últimas semanas se hacen eternas»; «Serán las semanas más largas de tu vida!!!» y «Estas lista» le escribieron a Belén.

La dolorosa pérdida de Belén Mora

Y aunque ahora todo es felicidad para Belenaza, la comediante también se ha dado el tiempo para referirse a la dolorosa pérdida que vivió hace unos meses y que hasta el día de hoy recuerda con mucho dolor.

«Entre en una suerte de shock. Toto tomo el control de la situación, fuimos a la clínica, a urgencia de maternidad. Nos recibió la ginecóloga de turno que, con muy pocas habilidades blandas, nos comunicaba que era un aborto. Seguido a eso, le pide a la enfermera ‘la espátula grande’. Toto tomándome la mano, pálido, yo pálida, en shock, entregada» escribió.

Junto con lo que Belén Mora agregó: «Me ofrecieron realizar un legrado o botarlo de manera natural. Decidí hacerlo de manera natural. Estuve diez días llorando cada vez que tiraba la cadena, con un dolor que me partió el alma y el cuerpo, que me rompió por dentro. La reconstrucción no ha sido fácil . La pena no se va nunca».