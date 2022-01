Angélica Sepúlveda revela que su pareja le puso el gorro: «Mi corazón se caía pedazo a pedazo»

Hace unos días Angélica Sepúlveda preocupó a sus seguidores, luego de que compartiera un enigmático mensaje en el que deja entrever que una pareja le fue infiel. Situación por la que aseguró que se encuentra muy mal.

«Hola a todos. Soy de las personas que no se deja vencer por nada, me gusta ser full optimista y alegre, agradecida de la vida y los momentos bellos que nos pone en el camino. Pero hoy me tiraron a la cara un libro de mentiras, toqué fondo» comenzó señalando.

Junto con agregar que «de verdad sentí que mi corazón se caía pedazo a pedazo, todas las promesas, compromisos, planes a la basura». Por lo mismo que muchos creyeron que se refería a su ex turco Gürsel y que esa sería la razón por la que terminaron.

Angélica Sepúlveda y la infidelidad

A raíz de la gran cantidad de reacciones que comenzó a recibir en sus redes sociales, Angélica Sepúlveda finalmente optó por salir a explicar un poco más en Instagram sobre los detalles de su quiebre.

Para comenzar la ex chica reality desmintió que tuviera alguna relación con su ex pinche. «Nuestra relación fue muy bonita, se acabó y todo perfecto entre ambos, amigos por siempre».

Tras esto, Angélica afirmó que fue su actual pareja quien la engañó. «El viernes era día de mucho trabajo en el campo para mí, pero aún así me organicé y llegué donde el que ha sido el amor de vida (…) Hicimos un pequeño asado con un amigo de él, como siempre, después de varias copas de alcohol la verdad se asoma».

Además, dio a conocer que fue ella quien se dio cuenta de la infidelidad. «Comencé a limpiar y ordenar la casa…. Sorpresa, muevo un par de cosas y aparece ropa de mujer, por otro lado maquillaje escondido, detrás de unas cajas un alisador de pelo, abro el clóset de otra habitación y ups: más ropa de mujer», agregó.

«Vivía con una mujer hacía meses, y por otro lado estaba conmigo, no lo podía creer, lo miré mientras dormía y recordé lo cara de raja que era cuando me repetía que esa mi casa. Que solo me amaba a mí, que jamás me mentiría, que nuestro vínculo de tantos años (26) nunca se rompería», señaló.

Por último Angélica Sepúlveda comentó que «ayer fui a su casa y estaba acostado con la mina, no culpes al alcohol», cerró.

Cabe destacar que poco después la Fierecilla de Yungay borró gran parte de su comentario. Por lo que ya no está la parte en donde cuenta lo que pasó con su pareja.