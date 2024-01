«Agradezcan que no le saqué la rec…» Los detalles de la violenta pelea de Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga

Este miércoles en la noche se vivió uno de los momentos más polémicos dentro de Tierra Brava, esto luego de que en medio de una discusión, Fran Undurraga no encontró nada mejor que lanzar una pala llena de estiércol a Angélica Sepúlveda.

«¡Sácala ahora o le saco la cresta! ¡Sácala ahora! ¡Tíramela de nuevo, a ver si te atreves! ¡Expulsada, sácala!», gritó la Fierecilla de Yungay al equipo del reality apenas ocurrido el incidente, y Francisca tuvo que ser sacada por una productora.

«¡Eres una p… de m…! ¡Ándate!», le siguió gritando a la influencer mientras se iba, seguida por camarógrafos y productores. Después se dirigió a producción y dijo expresamente: «¡La quiero fuera del reality, ahora!».

Mientras, toda la casa miraba con incredulidad lo ocurrido. Daniela Aránguiz y Luis fueron a ofrecerle agua, pero Angélica Sepúlveda se negó a que se le acercaran, y siguió limpiando sola el establo. «Agradezcan que no le saqué la rec… El burro estaba metido en la caca…, a ella le tocaba sacarla, pero prefirió tomar sol. Es una floja», sostuvo.

Tras haber estado llorando un poco, Francisca regresó donde el resto y les contó lo ocurrido. «Ella es la primera persona en la vida que me saca los choros del canasto. Maltratadora de animales es algo que no le voy a aguantar que me diga. Pensé que me iba a pegar, pero hay cosas que no aguanto que me digan. Ella es tan irritante que te vuelve loca».

La salida de Angélica Sepúlveda y su discusión con Botota

Tras esto, es que Angélica Sepúlveda decidió renunciar a Tierra Brava, momento en el que Botota Fox se metió al baile y sacó sus maletas de la casa diciéndole: «Te estoy ayudando a que te vayas. ¿Te dejo las cosas en el portón?», para luego gritarle «¡Adiós Angélica, gracias por tu participación!».

Cuando Botota regresó a la casa y cerró la puerta tras de sí, la ahora ex participante entró a la fuerza de un empujón y le dijo al transformista: «La diferencia es que me voy porque yo quiero, no porque me echan». Y así, sin ceremonia alguna, Angélica dejó el encierro.

«Todo Chile me lo está agradeciendo», dijo, ante todos, Botota. Varios celebraron la salida de Angélica Sepúlveda, pero Luis y Junior teorizaron que es de envidia, y que lo mismo harán cuando ellos se vayan.