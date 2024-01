Botota Fox en el ojo del huracán tras polémica con Angélica Sepúlveda

No es nuevo estar viendo peleas y polémicas dentro del exitoso reality del Canal 13, Tierra Brava. Sin embargo, este martes se alcanzó un punto en extremo tenso, y el cual concluyó con la expulsión de una participante.

La pelea principal del último capítulo incluyo a Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga, quienes comenzaron a discutir por la limpieza de los corrales. Esto dio como resultado que la fierecilla de Yungai terminará cubierta de estiércol de burro, ya que su contrincante se lo lanzó con una pala.

Tras la fuerte situación, Sepúlveda decidió marcharse del programa. Fue en ese contexto que volvió a protagonizar un nuevo conflicto, pero esta vez con Botota Fox, quien parecía solo querer provocar más y más pelea dentro del reality.

¿Qué hizo Botota contra Angélica Sepúlveda?

La chica reality a sabiendas de las pocas horas que le quedaban en la hacienda, opto por hacer sus maletas y bolsos para irse. Sin embargo, antes de que la producción fuese por ella, esta decidió darle una vuelta por el patio a la mascota de la casa. La desagradable sorpresa se la llevo cuando volvió del paseo y vio todas sus cosas tiradas.

La responsable había sido Botota, quien ignorando las advertencias de sus compañeros, decidió sacar los objetos de la casa. Según ella, en una forma de «ayudar» a la participante que se marchaba.

«¿Por qué dejaste mis cosas ahí?», cuestionó la chica reality a la transformista.

La comediante siguió moviendo las pertenencias ajenas por el lugar, respondiendo que: «Porque las habías dejado ahí, te estoy ayudando a que te vayas».

«Haga show, pobre, agarrándose de mis últimos minutos», le gritó la Fierecilla, cansada de la actitud de los integrantes del programa.

Posteriormente, Botota se devolvió a la casa y le cerró la puerta en la cara a Angélica Sepulveda. No sin antes decirle burlonamente «gracias por tu participación».

Violencia de género por parte de Botota Fox

Sin embargo, el asunto no quedo tan solo en los hechos que ocurrieron en el programa. Angélica Sepúlveda comenzó a exponer detalles sobre los abusos de sus compañeros en contra de su persona. Específicamente se extendió hablando sobre sus peleas con la comediante.

«Horas más tarde de la agresión de Francisca (hacia mí) voy a la cocina, estando en el lavaplatos y se me acerca Daniela Aránguiz. Me dijo algo como: ‘te defendí en la actividad que hubo con Sergio’. En ese mismo momento, se abalanza bruscamente José Miguel Navarrete (Botota Fox), me tira del brazo y me grita que salga de la cocina, que yo no debo estar ahí», confesó la ex participante.

«Todo eso frente a varios participantes que siguieron comiendo como si nada. En ningún momento apareció alguien de producción a parar la violencia de género que ese hombre cometió conmigo sin yo haberle hecho nada y menos logré entender a qué se refería Dany», agregó.

Posteriormente, Angélica Sepúlveda se fue con todo en contra de la producción de Canal 13. Algo que ha estado haciendo recurrentemente debido a como edita el reality.

«Exijo que muestren todo, basta de editar y engañar al público con una teleserie que se aleja mucho de la realidad», cerró.