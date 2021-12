¿Ahora si? Angélica Sepúlveda confirma quiebre con su amorcito turco Tras cuatro años de relación, Angélica Sepúlveda confirmó en sus redes sociales que ahora definitivamente terminó la relación con su pololo.

Durante la mañana de este martes, Angélica Sepúlveda, compartió una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que revela que tras más de cuatro años de relación y con algunos altos y bajos entremedio, había decidido terminar la relación con su galán turco.

«Chiquillos y chiquillas lindas tengo repleto de mensajes privados Instagram y Facebook entregándome palabras de aliento, consejos, diciendo que le de nueva oportunidad, otros culpándome del término, y muchos haciéndome parecer víctima» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Angélica agregó: «antes de tomar la decisión de terminar, lo analicé bien, pensé en ambos, en los proyectos individuales de cada uno a dos o tres años más y la verdad es que íbamos por caminos absolutamente diferentes, el Covid nos hizo cambiar el chip. Yo me aferré a mis padres y descubrí que había cosas que quería hacer y que tenía postergadas solo por flojera o miedo, y él tiene proyectos hermosos que lo harán muy feliz, me incluyó siempre en ellos, pero no es lo que hoy quiero para mí».

Junto con esto, la polémica ex chica reality le pidió a sus seguidores que no especularan, ni que tampoco intentaran buscar al «malo de la película» en el quiebre de su relación.

«No me traten como víctima, aquí no se ha muerto nadie. Estoy bien, enfocada en ideas que me gustan mucho, dibujando y tirando líneas sin presión. No hay culpables, no hay sufrimiento, no hay rencor, solo tengo agradecimiento y los mejores deseos para él. Fueron 4 años maravillosos, su entrega, protección y atención hacia mí fue lo que me enamoró y recordaré siempre, por eso me da lata que escriban mal de él» señaló Angélica Sepúlveda.

Las razones del quiebre de Angélica Sepúlveda

Posteriormente contó los motivos por los que decidieron terminar. «Se acabó porque ambos priorizamos nuestros proyectos personales y eso no es ser egoístas, es pensar en uno primero y para mí es lo correcto. Gracias a todos por darse el tiempo de escribirme y desear lo mejor para ambos. No fue fácil tomar la decisión de poner fin, pero es lo correcto para mí».

Eso sí, no muchos le creyeron en un primer momento a Angélica Sepúlveda, pues se le ocurrió contar su quiebre justo en medio del Día de los Inocentes, así que le llovieron los comentarios si caso se trataba de una broma.

«Yo y mi cabeza loca. No tenía idea en qué fecha estamos. Es real» señaló más tarde.