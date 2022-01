Angélica Sepúlveda agradece el cariño tras mal momento personal

Recientemente te contamos que Angélica Sepúlveda no lo está pasando para nada bien por estos días, ya que hace dio a conocer a través de redes sociales que su pareja la engañó durante toda su relación con otra mujer y que incluso los pilló chanchitos.

«El viernes era día de mucho trabajo en el campo para mí, pero aún así me organicé y llegué donde el que ha sido el amor de vida (…) Hicimos un pequeño asado con un amigo de él, como siempre, después de varias copas de alcohol la verdad se asoma» escribió.

«Comencé a limpiar y ordenar la casa…. Sorpresa, muevo un par de cosas y aparece ropa de mujer, por otro lado maquillaje escondido, detrás de unas cajas un alisador de pelo, abro el clóset de otra habitación y ups: más ropa de mujer».

Además Angélica Sepúlveda agregó: «Vivía con una mujer hacía meses, y por otro lado estaba conmigo, no lo podía creer, lo miré mientras dormía y recordé lo cara de raja que era cuando me repetía que esa mi casa. Que solo me amaba a mí, que jamás me mentiría, que nuestro vínculo de tantos años (26) nunca se rompería».

Angélica Sepúlveda agradece el apoyo

Pero ya pasados unos días, la Fierecilla de Yungay compartió un nuevo mensaje agradeciendo el cariño de sus seguidores. «De reojo miro el ayer y lo veo tan lejano que hasta dudo si lo viví, será porque solo me centro en el presente y hoy mi realidad está llena de paz».

«Y bueno, un gran, pero gran abrazo de amor, cariño, agradecimiento, prosperidad y bienestar a todos quienes repletaron mis redes sociales, teléfono, WhatsApp de mensajes de cariño, muchos contando sus experiencias y la mayor parte sintiendo suyo mi dolor, chiquillos y chiquillas lindas fue muy heavy todo, pero más fuerte fue notar vuestros sentimientos de bondad y empatía hacia mí» escribió Angélica Sepúlveda.

«Muchos hacen preguntas, pero esta vez no escribiré respecto del tema, porque mi familia está muy sensible por lo sucedido, pues había gran cariño y estima hacia él….. Estoy bien, repleta de autoestima, dignidad, amor propio, resiliencia, aprendizaje y no lo digo de boca hacia afuera, lo escribo, porque es mi realidad, así me siento, no tuve responsabilidad ni culpa en lo que ocurrió» cerró.