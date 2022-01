Ingrid Parra contó que tuvo que ser operada por compleja situación de salud

Hace dos días atrás la actriz Ingrid Parra compartió una fotografía junto a su madre en su cuenta de Instagram; en la descripción de la foto reveló que tuvo que ser operada por compleja situación de salud.

Aun así, se puede apreciar que Ingrid se está recuperando y agradeció a sus seguidores por enviarle mensajes de cariño en el ultimo tiempo.

Anteriormente su madre estuvo hospitalizada por un derrame en el pericardio y un trombo en una pierna; pero esta vez le tocó a ella cuya operación fue realizada porque la mujer tuvo apendicitis.

La actriz confesó parte de su problema médico en el post que realizó hace dos días. «El otro día regaloneando donde mis amigos @peluqueria_fernando_pavez relajándome después de unos días estresantes por lo de mi mamá y hoy vuelvo a lo mismo«, así comenzó Parra su relato en la publicación.

«Obligada a ir de nuevo cuando salga de aquí; gracias a todos por sus mensajes… para los que me preguntan estoy recién operada de apendicitis… si no es una es otra ojalá que la tercera sea que me gane el Kino», concluyó la actriz en la descripción de la imagen.

En la publicación se puede apreciar una selfie de Ingrid acostada en una cama del hospital, vestida con los atuendos post-operatorios.

Hace unos meses también tuvo que asistir a un hospital

El pasado 13 de octubre Ingrid Parra tuvo que someterse a una cirugía, pero esta vez, la complicación no era nada malo.

Resulta que ese día por medio de una cesárea, la actriz se convirtió por primera vez madre; intención que ella reconoce intentó varias veces; con el pasar de esos días; nuevamente Instagram fue el canal de comunicación para comentarles a sus seguidores el acontecimiento y a la vez agradecerles por el apoyo que recibió en el proceso.

«Ya llegue!!! Emma Ignacia Sales Parra… Aquí estoy, gracias a todos por la preocupación y los mensajes de cariño!!! Todo salió increíblemente bien… gracias al mejor equipo!!!! Todos preocupados por nosotros…», comentó en su momento la actriz en su red social.