Acusan a futura Ministra del Deporte de supuestos maltratos laborales

La mañana de este viernes, Gabriel Boric anunció al Gabinete que lo acompañará durante su Gobierno cuando asuma como Presidente el 11 de marzo. Entre los nombramientos está el de Alexandra Benado como Ministra del Deporte, el cual de inmediato saltó a la polémica.

Resulta que a minutos de que se informara su cargo, a través de redes sociales comenzaron a aparecer graves acusaciones en su contra, por parte de ex trabajadoras que afirmaban haber sufrido malos tratos de su parte.

«Me hago responsable de este tweet. Alexandra Benado fue mi jefa en Londres 38. Maltratadora y desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38. Sobre mi ejerció maltrato psicológico» indicó en Twitter una mujer identificada como Lissette Fossa.

La usuaria agregó que «lamento que hoy asuma como Ministra del Deporte y espero que el equipo de Gabriel Boric reflexione sobre esta decisión. Varios extrabajadores del sitio de memoria queremos mucho a Londres 38 y sabemos el daño que esta persona le hizo al equipo».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que otra periodista, se sumó a la denuncia. «también me hago responsable: #AlexandraBenado #MinistraDelDeporte ejerció Abuso y Maltrato Laboral sobre mi de forma permanente mientras trabajé de Coordinadora de Comunicaciones en @Londres_38 Sitio de Mem. q no fue capaz de detenerla, acabó c/ todo equipo original #BenadoMatona».

La respuesta del futuro Gobierno sobre Alexandra Benado

A raíz de las publicaciones en redes sociales, Camila Vallejo, en su primera intervención como Vocera de Gobierno nombrada, fue consultada por las acusaciones en contra de Alexandra Benado.

«Nosotros hicimos una revisión exhaustiva, un trabajo. De hecho, estuvimos bastante tiempo revisando todos los nombres, los antecedentes» indicó la diputada.

Junto con lo que agregó: «obviamente si existen nuevos antecedentes vamos a seguir revisando» y que su «compromiso con la probidad, con la ética es una cuestión fundamental para nuestro gobierno».