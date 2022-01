Economista se desperfila en «Mucho Gusto»: «Valen Callampa»

Hoy ocurrió una particular situación en el matinal de Mega, «Mucho Gusto». Todo luego de que el economista Alejandro Alarcón entregara una soez respuesta a una pregunta que le realizaron sobre los nuevos desafíos del gabinete de Gabriel Boric.

El académico afirmó que Mario Marcel como ministro de Hacienda «es una espléndida elección de Boric. Pero lo importante ahora es detener la inflación».

Sin embargo, en medio de la conversación José Antonio Neme añadió que; «hay una serie de dineros que se requieren para cumplir con la demanda ciudadana. ¿Usted no considera que va a haber una tensión difícil de sortear para la Moneda?«.

Por su parte, según reportó La Cuarta, Alarcón respondió que «siempre hay tensión cuando se trata de asignar los gastos fiscales, y coincido en que va a haber mucha tensión en la materia«.

«Entonces, hay que poner atención a los ingresos fiscales. La única manera de financiar es con ingresos, y si no resultan suficientes pasamos inmediatamente a la deuda pública«, agregó el profesional.

La grosera respuesta del académico

Luego de esto, Paulina de Allende-Salazar le preguntó; «¿qué le pareció esta propuesta del impuesto al lujo en los autos sobre 40 millones para tener plata para las pensiones?»

Alarcón le respondió, asegurando: «Paulina, te quiero decir algo. En general, los impuestos a los lujos o a los ricos no recaudan nada. Los impuestos que no recaudan valen callampa, valen callampa, no sirven para nada; porque son como estos petardos que tiran algunos a la calle. Lo que necesita un gobierno es recaudación para poder financiar los bienes que necesitan».

El nuevo gabinete de Gabriel Boric

Durante la jornada de este viernes y pasada las 09:00 horas; el Presidente electo Gabriel Boric dio a conocer desde el Museo de Historia Natural a su primer Gabinete que lo acompañará cuando asuma el cargo este próximo 11 de marzo.

No todos los ministros nombrados estuvieron presentes en la ceremonia que se realizó al aire libre. Esto debido a que por el avance de la pandemia algunos resultaron ser contactos estrechos

