¡Ups! Naya Fácil dejó el refrigerador desenchufado durante su viaje a Nueva York La popular influencer chilena encontró la mensa embarrá' cuando volvió a su hogar de Chile, hecho que mostró en un livestream.

Una de las influencers más conocidas de todo Chile, Naya Fácil, subió a sus redes sociales una serie de historias que impactaron a todos sus seguidores.

La también cantante de “Show Show” mostró como estaba su casa después de varios días en las que estuvo de vacaciones en Estados Unidos.

Y aunque cuando ingresó a su hogar lo hizo con una cara de alegría, esta pasó rápidamente a la de sorpresa, angustia y preocupación, puesto que se dio cuenta que había dejado su refrigerador abierto.

Las imágenes que Naya Fácil grabó y compartió en Instagram mostraban cómo haber olvidado cerrar este electrodoméstico significó varios alimentos se descongelaran, derritieran y mancharan el piso del hogar.

La mensa embarrá’

Según reportó Los 40, la influencer exclamó; “Chiquillos, ohhh, se me descongelaron unas cosas y me tienen la cagada en el suelo…está pasado… como que se avinagró”.

Naya Fácil pasó por diferentes emociones a lo largo de su viaje por Estados Unidos. Algunas alegres y referentes a la felicidad que da conocer nuevos países y lugares, así como otras más lamentables como la funa que le hizo a un amigo suyo. De todas formas, según nuestra radio hermana FMDos, la influencer reveló parte de su experiencia.

«Mañana en la mañana me voy a Chile, este viaje me enseñó tantas cosas. No creer que hay amistades para siempre, aprendí a valorar mi casa, mis cosas, mi país. Aprendí a ver otras culturas y tener un pensamiento más libre y relajado», comentó.

«Acá en Nueva York nadie se preocupa por nada ni por nadie, ni siquiera por la pandemia que hay, es como en otro mundo, de verdad estoy agradecida de la vida por poder ver otras realidades», añadió Naya Fácil hace un tiempo según el medio antes mencionado.

¿A quién no le ha pasado? Definitivamente, un accidente bastante común para los chilenos.