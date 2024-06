Ex amorcito de Naya Fácil rompe el silencio tras polémico quiebre: «Dejen de llenarse la boca»

Durante la jornada de este jueves, Naya Fácil impactó a sus seguidores, luego de confirmar que había terminado con su pareja, Sergio Narchi, a pesar de que se habían mostrado más que felices en el último tiempo.

«Tengo que contarles que anoche con el Sergio terminamos lo que teníamos, por acuerdo mutuo. Lo conversamos y optamos por esa decisión», comenzó señalando a través de sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó que «obviamente no me siento bien y yo sé que él tampoco porque nos tenemos mucho cariño, pero a veces la vida agarra rumbos distintos».

Pese a esto, es que los «facilines» corrieron a las redes sociales de Narchi para llenarlo de comentarios de odio, e incluso algunos los criticaron por declararse como abiertamente bisexual. Por lo mismo, es que subió un video a sus historias de Instagram para dar su versión, que la influencer replicó en TikTok.

Ex de Naya Fácil pide parar con el odio

Para comenzar, el ex de Naya Fácil señaló que «yo me había restringido un poco de subir historias, de mostrarme cómo estoy… Porque la verdad es que no estaba bien. No estaba con el ánimo para grabarme; ni para contar cosas, porque no quería hablar con nadie».

Siguiendo por esta línea, aclaró que «sí, tomamos una decisión, como adultos. Y nos estamos haciendo cargo como adultos, conversamos las cosas como adultos, y hasta el momento tenemos las cosas conversadas y solucionadas con la Naya. Dicho esto, me voy a ir para otro lado».

«Pasa que, últimamente, ante lo ocurrido (la separación), la gente se está llenando, y se ha llenado, y me siguen enviando hue… de ‘Sergio, sale del clóset’, ‘Sergio, eres gay’», continuó Narchi. Agregando que «se los aclaro por segunda y última vez, no va a ser más: yo soy una persona bisexual».

«A mí me gustan las mujeres, y me gustan los hombres. El día de hoy, estuve con una mujer, en el pasado estuve con un hombre, en otro pasado estuve con una mujer, y ese es mi problema», afirmó el ex de Naya Fácil. Junto con señalar que «a mi nadie me va a venir a sacar del clóset, porque yo ya salí».

Por último, pidió que lo dejaran de cuestionar por los motivos de su relación con la joven. «Dejen de llenarse la boca diciendo que estoy con ella por interés o fama. Ustedes mismos me siguen, yo no los obligué, entonces ustedes mismos me dan esa pantalla. Si no les gusta como soy; dejen de seguirme y punto. Pero no me sigan para tirarme mier…».