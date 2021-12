Nuevo eliminado de «¿Quién es la Máscara?» sorprende al público La tercera temporada del programa de Chilevisión ya tuvo a su primer eliminado, quien resultó ser una conocida figura viral chilena.

Ayer lunes 27 de diciembre se vivió el primer capítulo de la tercera temporada del programa de Chilevisión, ‘¿Quién es La Máscara?’.

El capítulo exhibió tres duelos, que permitieron avanzar a tres participantes y que dejaron a otros tres en zona de riesgo, según los votos del público en el estudio.

Los duelos

La primera batalla se desarrolló entre Lechuza y Cleogata, avanzando en la competencia Lechuza y quedando Cleogata en zona de riesgo.

El segundo duelo fue entre Abuelo y Pitbull, siendo Abuelo favorecido por el público y quedando Pitbull en peligro de abandonar el programa.

La tercera batalla fue entre Huevo y Conejo, continuando en competencia Conejo y quedando Huevo en zona de riesgo.

¿Quién fue el primer eliminado de la tercera temporada?

Lamentablemente Huevo fue el primer eliminado de esta tercera temporada y tuvo que revelar su identidad.

Así fue que nos enteramos que Víctor ‘Zafrada’ Díaz estaba detrás de Huevo en «Quién es la Máscara».

El viral niño (quien ya es un adolescente), compartió su opinión al respecto en el Instagram oficial de «¿Quién es la Máscara?». «La verdad es que no me lo imaginaba, me llamaron de la nada y acepté porque era entrete. Nunca me había disfrazado, ni para Halloween; fue bonito, me cagué de calor sí, ni cuando hago ejercicio había transpirado tanto, me corría la gota».

«Creo que se las puse fácil la verdad, porque era mi atuendo, lo que me gusta a mí. No soy un cantante, creo que todos los demás cantaban… aguanté el primer capítulo no más, pero volveremos», agregó el «Zafrada».

«Para moverme, porque no me imaginé que iba a tener que usar espuelas; piso un poco resbaloso, no pude hacer tantos movimientos porque me iba a sacar la c…. La cabeza se me venía para adelante, medio pesada la cabeza», concluyó Díaz.