«Me dicen guatona»: Marlen Olivari confesó que recibe feos comentarios en redes sociales En El Discípulo del Chef, Marlen Olivari aseguró que a través de redes sociales le llegan crueles mensajes por su físico.

La noche del jueves se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el cual estuvo marcado por la confesión de Marlen Olivari, quien dio a conocer los crueles mensajes que recibe a través de redes sociales, en relación a su estado físico.

Todo partió en medio de la competencia, cuando la ex Morandé con Compañía le contó a su compañero Rodrigo Villegas que le llegan pesados comentarios, los cuales en su mayoría son críticas sobre su peso, en los que aseguran que está «gorda».

La cosa es que al preparar un plato, Marlen dijo «ese no me gusta. Es muy gordo», por lo que el humorista le respondió en tono de broma con un «¿por qué? tení gordofobia, ya te caché».

Tras el chiste de Villegas, la ex candidata a alcaldesa aseguró que «mentira, yo también soy una gordita. No has visto que en las redes sociales me dicen guatona tal por cual».

Debido a la confesión de Marlen, rápidamente el comediante reaccionó. «¿En serio? Pero le haces caso a las redes sociales, no tienen idea», le comentó.

Por último, la participante de El Discípulo del Chef aclaró que no le preocupan las críticas sobre su cuerpo. «No, te lo digo, a mí no me importa», reveló muy segura. «Tú eres muy guapa, guapísima. Eres Marlen Olivari. ¡Para, qué onda!», cerró Rodrigo.

El último eliminado de El Discípulo del Chef

Otro de los momentos importantes de El Discípulo del Chef se vivió una nueva eliminación, siendo elegido alguien del equipo rojo.

«El juego es así… Cuando pierdo tengo que deshacerme de un miembro de mi equipo y esa persona que tengo por desgracia que apartar del equipo es Paola», confirmó Sergi Arola en el programa.

Es así como Paola Troncoso tuvo que abandonar El Discípulo del Chef, lo que afectó mucho a su amigo Miguelito. «Yo sabía que me iba a ir hoy día… a pesar de cuanto los quiero a todos ustedes, a mí lo que me da más costa es ver a Miguelito», comentó.