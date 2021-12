Ingrid Aceitón encanta mostrando su guatita en postal familiar A través de sus redes sociales, Ingrid Aceitón compartió una bella postal navideño luciendo su pancita de ya 8 meses de embarazo.

Unos días atrás, Ingrid Aceitón llenó de alegría a todos sus seguidores, luego de anunciar que está embarazada por segunda vez, esto a casi un año de perder a su primera hija con siete meses de gestación, lo que la tenía devastada.

Desde el momento en que dio a conocer la bella noticia, la comunicadora ha compartido algunos detalles de cómo lleva la dulce espera en esta ocasión y la manera en la que aún se enfrenta al complejo duelo por la pérdida de su primera retoña.

Es en este contexto que Ingrid compartió una bella postal navideña, acompañada por su pareja, su perrito, además de lucir su abultada pancita. Imagen que acompañó con un mensaje agradeciendo el cariño de sus seguidores.

«Mi familia amada con todo mi ser… Seguiré agradeciendo a cada un@ de ustedes por sus hermosos mensajes de aprecio, cariño y amor, llenan el alma. Gracias por darse el tiempo de enviarnos la mejor de las energías, les deseo lo mismo a cada un@» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Ingrid agregó: «Gracias a mi familia que siempre han estado para mí. Los amo mucho y mi hermoso Señor, jamás podría terminar de agradecerte por todo, absolutamente todo lo que soy y tengo. Mi vida siempre en tus manos. Lluvia de bendiciones para tod@s».

Las felicitaciones de los seguidores de Ingrid Aceitón

Obviamente que al poco tiempo de compartir la postal, la ex Miss Chile recibió más de 100 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en escribirle por lo linda que se ve y deseándole lo mejor.

«Hermosa familia»; «Hermosa que emoción ver esa barrigita felicidades»; «La felicidad de ambos nos llega a lo más profundo»; «Sus caritas de felicidad y fortaleza porque de verdad que son tremendos mis niños»; «Que felicidad más grande» y «Lindos, toda la felicidad y bendiciones del mundo» es parte de lo que le escribieron.