Kast y Boric protagonizan tensa discusión en Debate Archi 2021 Los candidatos vivieron otra jornada de discusión, en donde hablaron sobre sus planes de gobierno de cara a la Segunda Vuelta Presidencial.

Hoy viernes 10 de Diciembre se realizó el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). En este participaron Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad; y José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre.

En ese contexto, se produjo un tenso cruce entre los candidatos por la denuncia de acoso que hace un tiempo se dio a conocer contra el diputado de CS, Gabriel Boric.

La pelea de Kast y Boric

En plena discusión, Boric señaló a Kast que “nosotros tenemos una diferencia, cuando yo me equivoco, pido perdón, cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán creo que cometí un error grave”. Ante lo cual Kast reaccionó preguntándole: “¿Y pediste perdón cuando te juntaste con el asesino de él?”.

“Y pedí perdón públicamente”, indicó Boric, oportunidad en que nuevamente Kast lo emplazó preguntando “¿Y pediste perdón por haber solicitado el indulto a los delincuentes y saqueadores?”.

“Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, José Antonio Kast, soy capaz de enmendar la posición”, dijo Boric y Kast remarcando que: “Te quedan como 15 cosas por las cuales pedir perdón y todavía no te he escuchado” y atacó nuevamente diciéndole: “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso?”, insistiendo con la pregunta varias veces.

Como el tiempo se había acabado, los periodistas a cargo del debate, debieron intervenir, pero el candidato Boric exigió su oportunidad de responder, ya que a su juicio se trataba de una interpelación “grave”, reportó Agencia Uno.

Finalmente, ante el tenso cruce de dichos, se debió incluso apagar los micrófonos de los abanderados presidenciales, que insistían en seguir hablando e interpelándose por el tema.

Cabe recordar que la denuncia contra Boric es por acoso y no por abuso como dijo el candidato de Republicanos. De hecho, más tarde en el derecho a réplica, Kast reconoció su error y pidió disculpas.