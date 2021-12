En viral se vuelve impactante registro de hombre golpeado por un rayo

Sin duda que en el cine y la televisión hemos visto cientos de veces como le cae un rayo a alguien, pero la realidad es muy distinta, ya que la probabilidad es cerca de 1 en 3 millones, algo similar a lo que es ganarse de la lotería. Aunque al igual que hay personas que se llevan el millonario premio, hay otros que no son muy afortunados.

Así fue como le ocurrió a un guardia de seguridad en Indonesia, ya que tal como reportan nuestros amigos de Rock & Pop, este impactante hecho ocurrió en una empresa ubicada en Yakarta, al norte del país.

Resulta que las cámaras de seguridad del recinto captaron al hombre que se encontraba realizando su ronda común y corriente. La única diferencia es que ese día justo había una fuerte tormenta con grandes precipitaciones.

Cuando llega a la mitad de la imagen y con un paraguas en su mano, es impactado de lleno por un rayo. El hombre cayó al suelo de inmediato e incluso intentó levantarse y ponerse de pie, situación que no logró debido a la fuerza del impacto.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live.

— Lexus RZ (@Heritzal) December 26, 2021