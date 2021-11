Las fuertes declaraciones de protagonista de Mea Culpa: «Mi intención era matarme con ellos» La mujer que protagonizó el caso de Mea Culpa, impactó en la entrevista con Carlos Pinto, compartiendo detalles del crimen que cometió.

Este jueves en la noche se emitió un nuevo capítulo de Mea Culpa, el cual contó la historia de Lorena Espinoza; mujer que fue condenada a 27 años de cárcel, luego de que envenenara a dos de sus hijos, resultando en la muerte del más pequeño, de solo seis meses de vida.

Y durante la entrevista con Carlos Pinto, la mujer reveló algunos detalles de su vida. «Lo que ocurrió fue desesperación, malos tratos, abuso, mandarme por parte de mi conviviente a empeñar cosas si no llegaba con dinero, golpes. Mi familia no es de recursos, pero él siempre dependía de los demás. Eso me llevó a la desesperación, a hacer lo que hice y no pensarlo».

Tras esto afirmó que su plan lo ideó porque «el sufrimiento que estaba teniendo. Algo pasó en mi mente que lo quise hacer, porque mi intención era matarme con ellos. Cuando no falleció me tomaron detenida porque supieron que él, estando en el hospital, tenía los mismos síntomas. Ahí empezaron a decir que la mamá era la culpable».

Su vida en la cárcel

En su entrevista para Mea Culpa confesó que su vida en la cárcel es «muy difícil. Lo más difícil es el frío, conseguirse agua caliente, tener que tirar botellas en un bolsa para que te den agua caliente, que haya una hora de patio en un lugar frío y un sinfín de cosas. Vivo sola, aislada».

«He aprendido de los errores. Para mí fue un grave error haber hecho lo que hice, porque estoy realmente pagando. Me dieron poco tiempo para el que me merecía. He pensado que no tengo ningún beneficio por el tema de los delitos» agregó.

«Aquí no hay nada que hacer. Todos los días los recuerdo (a sus hijos). Me han ofrecido bajar a un patio, pero mi delito es muy mal mirado en la población penal. Te pegan, te queman, te roban las cosas. Por eso me tienen aislada» le contó a Carlos Pinto.

Por otro lado, Lorena aseguró que no recibe visitas y admitió que «duele mucho haberme perdido los cumpleaños de mis hijos, cuando pasaron de curso, el día de la madre, pascua, año nuevo, cuando salieron de octavo, eso duele».

«Estoy muy arrepentida de haber hecho lo que hice, de haberle quitado la vida a mi hijo» señaló en Mea Culpa. Junto con revelar que «intenté suicidarme dos veces en Santiago porque ya no daba más, porque los echo mucho de menos».

El mensaje para sus hijos

Al finalizar la entrevista, Lorena le dedicó unas palabras a sus hijos. «Los adoro con todo mi corazón, que algún día me perdonen, porque así seguir viviendo no se puede. Les pido de todo corazón que me perdonen por todo el daño que les hice, todo el daño que les causé a sus vidas y que los amo y los llevo todos los días en mi corazón».

«Me gustaría que conversáramos, para que pudieran entender muchas cosas. Yo sé que me van a entender porque son hombres grandes. Ojalá algún día los pueda volver a ver» agregó.

Por último quiso enviarle unas palabras a las mujeres que han pensado en cometer un crimen similar con sus hijos. «Matar a un hijo no es necesario, a veces es mejor alejarse, uno puede terminar presa sea o no culpable. No lo hagan».