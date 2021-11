La entrevista de Mea Culpa que impactó al público: «Fui violenta desde niña» Carlos Pinto entrevistó a la protagonista del caso que conmocionó al público y sus declaraciones dejaron indignados a varios en redes.

La noche de este jueves se estrenó ‘Mea Culpa’, donde contaron el caso de Jacqueline Yáñez, mujer que fue condenada por los delitos de secuestro simple, lesiones graves, porte ilícito de arma cortante y homicidio frustrado simple; en un horroroso crimen que conmocionó al Río Negro en 2017.

«Sí, fui violenta desde niña. Hasta el punto de llegar a pegarle a mis compañeros. Peleaba por cualquier cosa, era muy agresiva. Lo más grave que hice fue cuando le piché el ojo a una niña con un lápiz» comenzó señalando en conversación con Carlos Pinto desde la cárcel de Puerto Montt.

Tras hablar de su infancia y adolescencia, la mujer que anteriormente era mechera, fue consultada por el periodista si acaso: «¿Nunca pensaste que era un camino errado?». A lo que ella respondió que «Nunca lo pensé, me gustaba esa vida».

Por otro lado Carlos Pinto le preguntó sobre las dos hijas que tuvo previo a su entrada a la cárcel. Frente a lo que Yáñez sorprendió al confesar que «una está aquí en la cárcel. La mayor. Tiene 22 años, está en el módulo de la población penal».

Eso sí, la protagonista de ‘Mea Culpa’ aseguró que no tiene ningún tipo de relación con ella. «No sé, es que yo tengo mucha rabia contra ella. Siempre quiere ser víctima en todo, no es una buena persona».

Junto con esto, no dudó en justificar el motivo para abandonarla: «Ella no sabe el por qué yo no pude criarlas». Además de afirmar que «No me nace darle cariño».

Aunque en el caso de su hija menor de 8 años, Jacqueline le contó a Carlos Pinto que su relación es completamente distinta. «A mi hija chiquitita la amo. Cuando me ve, me abraza y me besa. Me dice que me va a esperar y que va a estudiar».

Impactantes declaraciones en Mea Culpa

Tras esto, la mujer dio sus más impactantes declaraciones en la entrevista de Mea Culpa. «Me voy a ir pronto, porque hago conducta y porque tengo fe en el Señor. Yo no pretendo ser evangélica ni católica, mi creencia, lo que yo creo, es mío (…) Yo tengo un cambio, he cambiado mucho».

Junto con agregar que «me he comido la comida de muchas personas -como se habla aquí- y no he reaccionado, porque si hubiese sido la misma de antes, pego con lo que tenga».

Terribles detalles del crimen

Sobre el terrible secuestro que protagonizó con tres amigos en 2017, Jacqueline Yáñez recordó que a la primera víctima «lo empezamos a torturar, lo humillamos. De ahí mis compañeros le empezaron a pegar, mi cuñado me dijo ‘se quiso arrancar’, y tomo un cuchillo, y se lo entierro en la pierna».

«Le pego una patada en la boca y le dije ‘¿así que te querías arrancar?’. Ahí se le cayeron los dientes. Yo consumía jarabes, clonazepanes, esa es mi droga» agregó en el relato en Mea Culpa.

Sobre el ataque con un hacha, la mujer le contó a Carlos Pinto que «Al lado mío había un hacha que no tenía tanto filo, porque si hubiera tenido filo le cortó el brazo. Le pego el hachazo, él pone el brazo y le hice una herida».

«Mi mente estaba entre hacer cosas buenas o cosas malas. Mandé a comprar aguja, alcohol, hilo (para curarlo). Su boca estaba hinchada y ahí la ‘flaca’ (su amiga) empezó a pegarle» afirmó.

Tras esto, Yáñez relató a Carlos Pinto. «El Cristián (otro de los involucrados en el secuestro) pilló unas tijeras y dijo ‘ya, a estos hueones los torturamos y después los matamos’. Los pescó y les cortó las orejas, la ‘flaca’ le cortó el pelo a su expareja y de ahí seguimos pegándoles. Al dueño de la casa lo mandamos que hicieran dos fosas para enterrárlos. Yo les dije que los íbamos a matar y enterrarlos en el patio. Nos pedía que los soltáramos, que no nos iban a denunciar».

Hay que mencionar que el crimen estuvo a nada de concretarse, pero la acción clave de un testigo permitió a Carabineros atrapar a los secuestradores.