«No me callaré»: La reflexión de Karen Bejarano a críticas por hablar de su salud mental Por medio de sus redes sociales, Karen Bejarano no se guardó nada al momento de hablar sobre las críticas que ha recibido recientemente.

En los últimos días Karen Bejarano se vio en vuelta en una fea polémica, luego de que Vasco Moulian la criticaras a ella y a su marido Juan Pedro Verdier, por exponer en redes sociales cómo lidian con su salud mental.

«Mi sensación es que quieren aparecer desde generar pena (…) no van a conseguir pega desde la pena. Yo creo que tienen que salir de ahí» es parte de lo que dijo el actor y panelista de Zona de Estrellas.

A raíz de esta situación es que Karen compartió un extenso texto en su cuenta de Instagram en el que no se guarda nada para criticar a los medios de comunicación que han cuestionado sus motivos para hacer visible la lucha que lleva día a día.

«¿Hasta cuando tengo que aguantar que exista gente ‘que da su opinión sobre mi’ sin conocerme, sin investigar al respecto y sin ningún tipo de criterio? Si no me siguen habitualmente en mis redes, jamás entenderán cuáles son los motivos por los que hablo de salud mental. Si lo supieran, no andarían especulando lo que sus mal pensados cerebros creen» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Karen Bejarano agregó: «Yo jamás hablo solo de mi salud mental, sino que hago hincapié en la terrible epidemia que se ha convertido en el mundo entero y profundizo respecto a este tema tan importante y que debe tratarse con normalidad y con mucho cuidado para no herir o incomodar a nadie. Entonces, si no sabe… ¡CÁLLESE!».

El mensaje sin filtro de Karen Bejarano

«Yo no ando ventilando mis problemas por plata. No lo hice antes y no lo haré ahora. En todo este tiempo, no he contado ni un 10% de los motivos por los que llegué a internarme y la verdad es que prefiero hablarlas con mi psicóloga y mi psiquiatra. Les aviso que aunque quieran teñir de ‘farándula’ mi lucha por una salud mental digna, no me van a parar» escribió.

«Tengo un compromiso conmigo y con todos aquellos que no podemos costear tratamientos psicológicos, que son impagables y que además pueden durar años dependiendo de la gravedad de cada persona» continuó Karen Bejarano.

Junto con esto, la ex chica ‘Mekano’ agregó: «Júzguenme todo lo que quieran, llámenme lastimera, pobre weona, florero, pinta mono, fome, busca pantalla y todos los calificativos negativos que imaginen, pero no me callaré».

Además Karen señaló que: «Seguiré insistiendo y hablándole a todo aquel que me quiera escuchar porque sin salud mental no se puede avanzar, no logramos despertar de la pesadilla que se convierte la frase ‘es lo que me tocó vivir no más”, un conformismo que asusta y que nos sigue envenenando y enfermando día a día».

«Quiero decirle a todo aquel que se sienta triste, perdido, cansado, deprimido… ¡Pidan ayuda! Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte y ayudarte… No tengas miedo, no estás sol@. Un tratamiento psicológico puede hacer la gran diferencia entre poder contarles mi historia a otros y no tener que perder la vida por miedo a que nadie te entienda» cerró.