«Estaba agotado»: Arturo Longton es el nuevo eliminado de El Discípulo del Chef Luego de que el equipo azul perdiera nuevamente en El Discípulo del Chef, Arturo Longton se fue pa' la casa lo que desató las reacciones.

Este jueves El Discípulo del Chef estrenó un nuevo capítulo, donde el equipo azul vivió una nueva dura derrota, así que a China Bazán le tocó elegir a otro famosillo para que abandonara el espacio de cocina; quien en esta oportunidad resultó ser no otro que Arturo Longton.

«Todos se están sacando la cresta para ganar, pero veo a alguien que está más agotado, le cuesta un poco más. Quiero que, los que quedemos, empecemos a ganar» comenzó señalando la destacada chef antes de nombrar al ex chico reality como el nuevo eliminado.

Cómo se tomó Arturo Longton la eliminación

Al conocer la personalidad de Arturo, muchos pensaban que el chiquillo prendería con agua y armaría el manso escándalo tras irse de PLR; pero para sorpresa de la mayoría, se tomó bastante tranquilo su salida del programa.

«La verdad es que estaba agotado, no podía más. Es contradictorio, estaba sobrepasado, esto ha sido un desafío. Me cuesta demasiado cocinar, tampoco quiero ser la piedra de tope del equipo» comenzó afirmando el ex participante.

De todas formas los compañeros de Arturo se tomaron con lástima su salida de El Discípulo del Chef ya que la habían agarrado cariño; pero de todas formas estaban esperanzados de que ahora si tendrían toda la energía para seguir adelante.

Por otro lado los usuarios de redes sociales no dudaron en reírse del agotamiento de Longton, especialmente considerando que solo alcanzó a estar en unos pocos capítulos.

Las reacciones del público

Que manera de reírme «Estaba muy Agotado» 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️schuu #eldiscipulochv — Ivania (@Ivania_mite) November 26, 2021

Alguien se había dado cuenta que Arturo era malo para la cocina? #eldiscipulochv — Javiera Rodríguez Etchevers (@JavieraRoEt) November 26, 2021

duró bastante Arturo Longton igual, por algo se cansó 😂 #ElDiscipuloCHV — ɢᴜɪʟʟᴇ 🌳 (@_mochileandola) November 26, 2021