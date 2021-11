El duro momento de Cristián de la Fuente por muerte de su hermana: «Salúdame a papá» A través de Instagram, Cristián de la Fuente dio a conocer la inesperada muerte de su hermana y le dedicó unas emotivas palabras.

Cristián de la Fuente está pasando por un mal momento personal, ya que a través de sus redes sociales dio a conocer la inesperada muerte de su hermana mayor Andrea.

Y la partida de su familiar le afectó aún más ya que no tuvo la oportunidad de despedirse, pues se encuentra en Estados Unidos participando del programa ‘Así se baila’ de Telemundo, por lo que quiso compartir una emotiva reflexión.

«Quién iba a pensar que esa foto sería nuestra última navidad juntos… Después vino la pandemia… y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida. Una llamada telefónica puede cambiar todo» comenzó escribiendo en Instagram Cristián de la Fuente para acompañar una postal junto a sus hermanos.

Junto con esto, hizo un llamado a no dejar pendientes con familiares y amigos. «Por eso no dejemos nada para mañana, no tengamos cuentas pendientes, no dejemos de decirle “te quiero” a quienes queremos, no nos quedemos enojados con alguien por una estupidez, la vida es MUY frágil y creemos que “el mañana” lo tenemos asegurado pero no es así».

Tras esto, de la Fuente agregó: «Volveremos a estar los CINCO juntos para despedirte Andrea, para celebrar tu vida, tu humor especial y todos los momentos especiales que vivimos juntos… seguiremos siendo CINCO pero desde hoy nos vas a cuidar desde el cielo…».

«Me hubiese gustado verte antes de tu partida para haberte dado un abrazo apretado… pero la vida no lo quiso así… te veo mañana para despedirte junto a mis hermanos, tus hijos y sobrinos. Te quiero… descansa en paz y salúdame a Papá en el cielo» cerró el actor.

Puro cariño para Cristián de la Fuente

Al poco tiempo de compartir el emotivo mensaje, Cristián de la Fuente recibió una gran cantidad de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en entregarle todo el cariño y fuerza en estos difíciles momentos.

«Lo siento mucho»; «Lo siento mucho un abrazo fuerte para todos ustedes»; «Luz para ti y familia»; «Mis condolencias para ti y los tuyos y no dejemos para mañana para expresar siempre nuestros sentimientos»; «Un abrazo» y «Mucha fuerza y animo» le escribieron.