¿Quién es Daniella Durán? La supuesta chiquilla del video de Arturo Vidal Tras viralizarse el video carreteado de Arturo Vidal volvió a aparecer Daniella Durán, la periodista colombiana que habría salido con el King.

Este martes se viralizó rápidamente un video en el que aparece Arturo Vidal arriba de la pelota tras una noche de carrete en Italia. Pero lo que más llamó la atención fue que el futbolista andaba acompañado de una chiquilla con acento colombiano que le decía «dale mi amor».

Desde ese momento se empezó a especular si se trataba de su ex (y supuesta polola de nuevo) Sonia Isaza, o si acaso era Daniella Durán, la periodista con quien había sido vinculado fuertemente hace unos meses.

Hay que recordar que luego de la Copa América el propio Arturo Vidal confirmó que había terminado su relación con la modelo fitness, esto luego de que uno de sus seguidores le preguntara. Fue ahí que de inmediato aseguraron que el King ahora estaba con Durán.

Pese a que fueron vistos juntos en varias ocasiones durante las vacaciones del futbolista en Miami e incluso visitaron sus caballos; el King no dudó en desmentir la relación, afirmando que con Daniella solo tienen «una linda amistad».

¿Quién es Daniella Durán?

Y para todos aquellos que no lo sabían, la chiquilla vinculada a Arturo Vidal, es una modelo y periodista colombiana que lleva un tiempo radicada en Miami. La modelo trabaja para radio W en Estados Unidos y gracias a su pega fue que conoció al futbolista.

Resulta que en medio de la Copa América 2021, Daniella Durán pudo conseguirse una entrevista exclusiva para su medio con el King, conversación gracias a la cual lograron tener muy buena onda. Así que tras la eliminación de Chile, fueron vistos carreteando juntitos en Miami.

Pero esto no es todo, ya que según consignan en AS, la joven participó de la revista australiana Maxín, donde se presentó como: «Una mujer latinoamericana que vive en Miami, soy periodista deportiva. Me apasiona bailar y cantar, también juego al fútbol y me encanta el baloncesto».

Finalmente hay que mencionar que Cecilia Gutiérrez aseguró que Daniella era la que aparecía en el polémico video de Arturo Vidal; pero esto no es todo, ya que la periodista contó que este viernes mostrará la entrevista que le hizo a la colombiana.

