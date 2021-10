Raquel Argandoña y el preocupante mensaje que envió desde la clínica Tras conocerse la operación de urgencia a la que fue sometida Raquel Argandoña, ahora salió a la luz un mensaje en caso que le pase algo.

Unos días atrás se dio a conocer que Raquel Argandoña fue internada de urgencia en la Clínica Alemana por una obstrucción intestinal, la que incluso la llevó a ser operada quirúrgicamente con una colectomía. Situación que tiene más que preocupados a sus fans, ya que ocurrió casi de un día para otro.

Ya pasada casi una semana desde la operación, la Quintrala sigue internada, pero de acuerdo a lo que señaló la clínica a través de un comunicado, se encuentra «estable y en observación».

Pese a esto, la panelista de Bienvenidos le dio unas preocupantes palabras a Sergio Marabolí, ex director de La Cuarta y gran amigo de Raquel Argandoña. Ellos conversaron horas antes de entrar al pabellón y fue allí donde le expresó unas durísimas palabras.

El mensaje de Raquel Argandoña

Resulta que el periodista conversó con Radio Agricultura, donde dio algunos detalles de su encuentro en la clínica con la animadora. «Hay un temor de parte de ella, se preocupa mucho de lo que pasará con su familia afortunadamente está con la visita de la hermana en la mañana con la hermana y en las tardes con su pareja, con Félix Ureta», inició.

Además, reveló una dura petición que le hizo Raquel Argandoña antes de entrar al quirófano. «En caso de que pasara algo más grave que, no estamos esperando, me pide que me preocupe de resguardar a sus hijos mediáticamente y que no les pase nada», reveló Sergio.

Hay que mencionar fin de semana anterior estaba todo bien. Raquel se presentó en Viña del Mar. Allí, estuvo junto a Patricia Maldonado por su nuevo café concert llamado ‘¿Quién Te Dijo Que Éramos Amigas… en Pandemia?’.

Pero según contó Patricia Maldonado, «el lunes Raquel me llamó bien tarde para decirme que estaba con un ataque al colon. Como yo sufro de eso, me conozco todo y le dije si tú sigue con dolor es mejor que Félix te lleve a la clínica y te quedes una noche allí. Le hicieron un scanner y se encontraron con la obstrucción intestinal».