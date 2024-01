Gino Costa arremete contra TVN en su llegada a Contigo en la Mañana: «Ni les cuento cómo…»

Este martes, Gino Costa hizo su debut oficial en Chilevisión, donde lo presentaron con todo en el Contigo en la Mañana. Instancia en la que el periodista sorprendió al público, luego de lanzarse sin filtro en contra de TVN, su ex canal.

«Llevo un mes esperando. Ya era tiempo de llegar a las grandes ligas… Ni les cuento cómo los miran al lado», comenzó señalando el periodista con relación a sus antiguos compañeros de trabajo.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Gino Costa de inmediato comenzó a contar detalles de lo que pasaba detrás de cámara en TVN. «Al lado los pelaban igual…» afirmó. A lo Monserrat Álvarez le dijo: «Oye que erí pelador. Se podrá saber qué nos decían».

Frente a esto, es que el nuevo rostro de Chilevisión, no dudó en comentar: «Hay pura envidia, hay que decir la verdad. Decían ‘cómo ellos lo hacen, nosotros lo hacemos y no nos va bien’, se pican».

Es en ese momento que Julio César Rodríguez comentó en modo de broma que «ojalá que eso (imitar al canal de al lado sin tener resultados) no nos pase a nosotros sino ya sabremos quién es el culpable jaja».

Gino Costa y su primer chascarro en Chilevisión

Y ya pasando a otro tema, Gino Costa aprovechó de contar una curiosa anécdota que le pasó en su primer día en Chilevisión.

«Buena onda, me recibieron todos bien. Eso sí, el viernes que vine, no me dejaron entrar, ahí tuvimos un… Pero eso pasa. Me dijeron que no mandaron la lista de invitados, tuve que esperar afuera porque me echaron del canal», comentó entre risas.

Por último, se debe mencionar que en su cuenta de Instagram, Gino Costa compartió un mensaje sobre su llegada al canal. «Y llegó el día 🙌 // Nuevo año y nueva casa 💥 // Nos vemos hoy y todas las mañanas en @chilevision @contigochv«.