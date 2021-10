Arturo Vidal ‘peruano’ y su conversa con el King: «Me dijo oe, peruano cul…» El futbolista peruano Royer Vásquez se hizo conocido por su gran parecido a Arturo Vidal y gracias a eso incluso pudo hablar con él.

No cabe duda que Arturo Vidal es uno de los futbolistas nacionales más conocidos alrededor del mundo, tanta es su popularidad que incluso llega a tener sus propios dobles; Pero uno que también le pega a la pelota es el que más llamó la atención.

Se trata de Royer Vásquez, futbolista peruano de 29 añitos y que actualmente milita en el Credicoop de Moquegua. Aunque más que robarse las miradas por su talento, lo hace por su look, ya que el chiquillo es igualito al King.

Y no solo es porque luce un mohicano y barba idénticas al del ídolo de La Roja, sino también porque sus facciones son bastante similares, tanto así que en la prensa del país vecino, fue apodado como el ‘Arturo Vidal peruano’.

Es ahora que quedando solo unos días para el partido de Chile vs Perú por las Clasificatorias, es que el doble del King fue contactado por el medio local ‘El Bocón’, donde sorprendió al relatar que mantuvo una entretenida charla con el chileno.

La conversa con Arturo Vidal

«Hablamos por llamada mediante un periodista de Chile. Se sorprendió del parecido, me felicitó e incluso quedamos para un encuentro amistoso con los dobles, pero no se dio» comenzó relatando el jugador.

Siguiendo por esta línea señaló: «Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Arturo Vidal, fueron unos chilenos hasta Juliaca y me hicieron una nota bien bonita. Aparte de lo parecido yo admiro la actitud, las ganas que le mete».

Por otro lado, al ser consultado sobre el mensaje que le dedicó el King, recordó un divertido momento. «Él ya sabía, me dijo ‘oe peruano culiao, increíble parecido mi hermano’. Me felicitó, me dijo que siga por ese camino con el deporte. Échale punche».

Finalmente el ‘Arturo Vidal peruano’ afirmó que «los chilenos creo son más aficionados que los peruanos. Es increíble, a veces salgo con gorra, hay muchos chilenos acá en Tacna, es increíble la aceptación que hay. Me llegaron a regalar polos, me piden fotos».