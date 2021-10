Pamela Díaz sorprendió con pregunta hot a Luli: «¿Hace cuánto que no haces…?» Hace poquito Pamela Díaz entrevistó a Luli para su programa online, donde dejó sin palabras a la chiquilla con una particular pregunta.

Por estos días, Pamela Díaz se mandó la media entrevista a Nicole ‘Luli’ Moreno en su programa ‘Sin Editar’, el cual emite a través de YouTube. Durante esta conversación las chiquillas hablaron de lo lindo sobre distintos temas, tanto de sus vidas personales como profesionales y demás.

Fue en medio de esta charla que la Fiera no tuvo filtro al momento de hacerle unas deslenguadas preguntas a la ex reina del Festival de Viña.

«¿Quién te gusta?» lanzó de partida Pamela; Aunque Luli no quiso hablar de este tema, por lo que se fue por las ramas con una bromita. «O sea, una cosa es que esté pololeando y otra cosa es que me guste alguien (…) me puede gustar muchos» aseguró.

Pero la animadora quiso insistir con la cuestión, así que de inmediato la cuestionó y hasta se mandó un reto: «Cómo te van a gustar muchos po, amiga». Junto con esto, la chiquilla lanzó una pregunta al hueso sobre la vida íntima de la chica fitness.

«¿Hace cuánto que no haces el amor?» le consultó sin guardarse nada Pamela; pero Luli no se achicó y lanzó su buena broma: «Si mi pelo brilla, sí» aseguró la chiquilla, para luego pasar a otros temas de su vida.

El importante triunfo de Luli

Hay que recordar que durante el fin de semana, Nicole Moreno sumó un nuevo reconocimiento en su carrera dentro del mundo del fitness, ya que la chiquilla se ganó el primer lugar en el Torneo Nacional de Fitness.

Por lo mismo que a través de sus redes sociales, Luli quiso agradecer todo el cariño y la fuerza de sus seguidores. «No se imaginan lo feliz y emocionada que estoy de recibir este lugar. Estoy emocionada, desearía escribir muchas cosas, estoy con mis emociones a flor de piel. Pero quiero agradecer porque este lugar no es solo mío, es de todos los que confiaron en mí, me apoyaron e hicieron de esto, este tremendo resultado».

Junto con agregar: «¡Gracias! Gracias a todos ustedes por sus hermosos comentarios, energía y amor que me mandaban. Este es el resultado de todo un trabajo enorme por detrás. ¡Gracias!».