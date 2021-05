La reacción de Amaro Gómez-Pablos a disculpas de Pamela Jiles: «No tengo nada que decir» Luego de que Pamela Jiles volviera a 'Bienvenidos' y se disculpara por sus dichos anteriores, Amaro tuvo una seria respuesta.

Hace unas semanas Pamela Jiles estuvo en medio de la polémica tras su aparición en ‘Bienvenidos’, pues la diputada se lanzó con todo en contra de Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos, tildando su preguntas de «pelotudas» y «tontas».

Es en este contexto que durante la mañana del jueves la parlamentaria nuevamente se comunicó con el matinal de Canal 13, donde conversó sobre su carrera presidencial y la compleja situación que vive la oposición tras el fallido intento de llegar a las primarias.

Así que durante este contacto, Pamela Jiles le dedicó unas palabras a los animadores. «Quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que está en el estudio y particularmente quiero enviarle un beso a Amaro y Sergio Lagos, con quienes en un último encuentro tuvimos un roce«.

«Espero disculpen a la Abuela, que se le pasó un poquito el tejo en esa oportunidad» señaló la parlamentaria mientras Tonka intentaba aligerar el ambiente llegando incluso a pedir a dirección que pusieran ‘Perdóname’ de Camilo Sesto.

Por su parte, Sergio Lagos se sumó a este tono más relajado, señalando que «las disculpas siempre se recogen», además de recordar que «ella (Pamela) llegó con una temperatura especial a esta conversación», pero que «yo nunca guardo rencores».

La respuesta de Amaro a Pamela

A pesar de que intentaron tomar un tono más distendido en esta nueva conversación, Amaro optó por todo lo contrario, ya que tras las disculpas señaló: «Yo no tengo nada que decir».

«Ella es una persona que ha sido periodista, reconoce también el trabajo que hacemos los periodistas. A mi me parece que cachondearse del momento no corresponde. Yo creo que lo que ocurre en Chile es un exceso de farandulización de la política. No formo parte del espectáculo, hago mi trabajo, hago las preguntas, sea Pamela Jiles, sea quien sea, me importa poco el color político» afirmó el periodista.

Y aunque Tonka intentó hacer sonreír a su compañero este se mantuvo serio todo el rato y cerró mencionando: «Creo que hay mucho en jaque en el país y demasiados dolores acumulados para estar fanfarroneándose en estos momentos».