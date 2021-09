¡Saca suspiros! Christian Santos, nuevo fichaje de Colo Colo, se volvió tendencia por sus fotitos

Christian Santos es el nuevo integrante de Colo Colo. Las redes estallaron con fotos del venezolano que viene del club alemán VfL Osnabrück. Pero no fue por su calidad futbolística que se volvió tendencia.

Resulta que el extranjero sacó suspiros entre los usuarios de las redes por cómo luce el venezolano. «Creo que me enamoré«, dice algunos de los mensajes compartidos en redes sociales. Y «Christian santos llegó al colo colo y ya los hinchas chilenos dicen que las madres y esposas quieren ver fútbol jajaja», comenta otra usuaria.

Encontramos unas fotitos que sin duda hacen suspirar a cualquiera.

Colo Colo se la jugó a última hora. Inscribió al venezolano justo un minuto antes de que cerrara el mercado de pases del fútbol chileno.

Y el delantero no tardó en mostrar su agrado por ingresar a las filas del Albo. Christian Santos compartió un video en el que muestra su emoción por ser parte de Colo Colo.

«Buenas noches mi gente, cómo están. Bueno, les quería comentar que estoy muy feliz por haber fichado por el club más grande de Chile que es el Colo Colo«, partió diciendo el delantero venezolano en el video.

Además, se mostró ansioso por llegar a nuestro país y disfrutar de lo que significa ser parte de uno de los clubes más importantes de Chile. «Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, a la hinchada, la ciudad. Y sumar mi granito de arena para poder seguir cosechando los éxitos del club. Así que nos vemos pronto», dijo.

Desde la tarde de este viernes las redes sociales se llenaron de memes y elogios para Christian Santos.

no lo niego, yo no vibro con la ópera, no lo niego, yo no vibro con la pintura ni con la música clásica, yo vibro con CHRISTIAN SANTOS https://t.co/bfkRglOMTX

— 1+8 (@unomasocho) September 11, 2021