Revelan las supuestas causas de la abrupta salida de Pamela Díaz de TVN En 'Me Late' se refirieron a la salida de pantalla de 'Mochileros', el programa de viajes de Pamela Díaz y las posibles razones.

Hace algunos días se dio a conocer que TVN estrenará ‘Desde que te conocí’, la serie que cuenta la historia de Juan Gabriel. Pero el único problema es que llega a reemplazar ‘Mochileros’, programa de Pamela Díaz que se estrenó con bombos y platillos hace poco más de un mes.

Obviamente que esta abrupta salida de pantalla generó una serie de especulaciones, especialmente porque aún quedan varios capítulos que no salieron al aire. Por lo mismo que en ‘Me Late’ dieron a conocer algunas razones por las que habría terminado el programa.

Para comenzar, Daniel Fuenzalida fue el primero en lanzar una dura crítica por la salida de Pamela. «En rating está cumplido, porque en rating está empatado en episodios sobre lo que venía marcando TVN. Rating comercial está bastante bien. La lista de invitados creo que se trabajó con la productora externa en conjunto con el canal».

Siguiendo por esta línea agregó que: «Por lo tanto en términos de invitados también hay un respeto, pero uno no puede permitirse, hoy en día como está la televisión y la industria, queda capítulos guardados, por respeto al equipo y a Pamela».

Además de señalar: «Sabemos muy bien en la interna el sacrificio que hizo Pamela teniendo temas con sus hijos, teniendo una niña chica y sabemos además lo trabajólica que es ella. Este programa se graba los fin de semana, en horarios distintos, tiene que estar además a disposición del horario de los invitados, tienes que viajar mucho para finalmente dejar los capítulos guardados… no es justo».

Las razones de la cancelación del programa de Pamela Díaz

Tras este descargo, fue el turno del periodista Luis Sandoval, quien dio a conocer una información que se maneja como «rumor de pasillo», apuntando que los ejecutivos del canal no habrían quedado muy contentos con el programa de viajes.

Mientras que Paula Escobar también entregó los datitos que le llegaron a ella desde la señal estatal. Pues de acuerdo a lo que reporteo ella, las críticas de Pamela Díaz no habrían caído para nada bien al interior.

«Me comentan fuentes de TVN que efectivamente lo del rating comercial era bueno, no había nada que hacer ahí y que finalmente lo más probable es que haya sido por los dichos de Pamela Díaz» afirmó.

Hay que recordar que hace poco la Fiera se fue con todo en contra del canal. «¡Ese canal estaba muerto! ¡No andaba de parranda! ¡Y sigue ahí! ¿Sabes lo que me pasa con la gente de TVN? Como que siento que no tienen alma, como que caminan (…) La gente de TVN es muy terca, te estoy diciendo. Su línea editorial no va con la mía».