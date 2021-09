¿Problemas conyugales? Daniela Aránguiz comparte preocupantes historias en Instagram La ex-chica Mekano y esposa del "Mago Valdivia" afirmó que "la única fuerza verdadera son los hijos" sobre una foto que excluía a su marido.

Daniela Aránguiz dejó a todos preocupados luego de subir una misteriosas historias a su Instagram. Al parecer, la ex-chica Mekano, estaría teniendo problemas en su matrimonio con el futbolista Jorge Valdivia.

«Siempre los 3. La única fuerza verdadera son los hijos», publicó Aránguiz. Un amoroso mensaje a sus hijos, que sin embargo excluyó a su marido y estrella de La Roja.

«Y me podré despedir de ti una y mil veces, pero seamos realistas, no sé como irme. Ni siquiera quiero hacerlo», agregó la esposa de Valdivia, según Alfombra Roja.

Sin embargo, de acuerdo al reporte de Publimetro, la ex-bailarina continuó posteando en sus historias en portugués afirmando que «el vínculo más precioso que podemos tener es el que nos permite ser quien realmente somos».

Revisando la cuenta del «Mago»

Hace poco, la Dani estuvo en el programa de CHV «Podemos Hablar». En el show, Aránguiz habló su particular dinámica de relación relación con el Mago Valdivia, llamando la atención de los televidentes.

Al comienzo del capítulo, Julian Elfenbein pidió que se pusieran de pie las invitadas que en algún momento le revisaron el teléfono a alguna de sus parejas. Acto seguido, Aránguiz se puso de pie: «Me meto al banco para ver lo que ha gastado», declaró.

Angélica Castro, que se encontraba entre las participantes del programa, saltó rápidamente para decir «no te creo. Qué es eso. Qué te importa en qué gasta su plata, por favor», agregó.

La ex-chica Mekano trató de explicarse afirmando que: «no, no es por eso. Obviamente que eso no me importa. Él me da sus claves para el supermercado. Entonces de repente veo y digo ah, estaba en el restorán tanto. En tal hora tomó desayunó, se tomó un café».

Aránguiz concluyó afirmando que «una mujer que no busca, es porque no le importa», algo que causó sorpresa en los invitados del programa.