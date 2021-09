«El guatón copión»: La frase de la doctora Cordero que incomodó a JC Rodríguez La actual candidata a diputada lanzó ácidos comentarios sobre la relación del animador con Eduardo Fuentes.

La doctora Cordero y Julio César Rodríguez protagonizaron una intensa conversación en el capítulo de ayer de «Pero con respecto».

Según reporta La Cuarta, luego de hablar de lo «humano y lo divino» JC propuso que la polémica psiquiatra participara de un juego. En la dinámica, Cordero debió «completar la frase» luego de ver la foto de un personaje (cualquiera) y escuchar una oración.

Y como siempre, la reconocida profesional se pegó el show lanzando varios comentarios que pusieron en aprietos a JC. La incomodidad se hizo notoria cuando apareció una foto de Eduardo Fuentes, con quien la actual candidata a diputada tuvo más de algún encontrón.

«Tú le dices guatón copión, dile tú», increpó Cordero. Esto descolocó a JC, quien a pesar de tomarse la frase con humor, quedó descolocado. «No es él, son los demás. Eduardo da la cara – pero igual me copia», bromeó el conductor.

Tras eso, y a pesar de haber hecho reír al público, Rodríguez tuvo que cambiar la dirección de la dinámica rápidamente.

El palo de JC a Maca Pizarro

Asimismo, ayer JC fue acompañado por Macarena Pizarro en el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV, quien está reemplazando a Monse Álvarez. Y como es costumbre, Rodríguez sacó los trapitos al Sol.

Con respecto al reemplazo, JC dijo a Pizarro «sin arrepentirse a mitad de semana, por favor». Luego, afirmó al respecto que «es que ya es como la casa acá. Están los amigos, los chiquillos que hemos visto crecer», a lo que el animador agregó rápidamente «No sólo los amigos».

Rodríguez continuó refiriéndose a la pareja de Maca, Toti Sichel, agregando que «mucho no ha crecido el hombre, pero bueno porque ya estaba grande. Se han armado parejas acá y separaciones. Es que es como la vida misma, uno ha trabajado con la ex, con la que vendrá quizás. No hay que cerrarse a nada», concluyó JC.