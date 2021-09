Mon Laferte encanta al mostrar su pequeña guatita de embarazo Más que chocha con su embarazo, Mon Laferte compartió una bella fotito mostrando su guatita que finalmente se empieza a notar más.

Sorpresa generó Mon Laferte hace algunas semanas luego de que anunciara entre lágrimas a sus seguidores que se encontraba esperando a su primer hijo junto a su pareja. La cantante nacional confesó que aún no llegaba a los tres meses, pero que ya no podía seguir guardando el secreto.

«Ha sido difícil en medio de la pandemia (…) estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Se supone que no puedo contarlo antes de los tres meses pero es que ya no puedo ocultarlo más» es parte de lo que dijo la artista a través de un pequeño video en su cuenta de Instagram.

Y desde ese día que Mon ha estado más que chocha compartiendo todo tipo de registros sobre esta dulce espera, contando a sus seguidores como ha sido todo el avance de estos días, además de mostrar los buenos y malos momentos que ha tenido.

Pero recientemente la chiquilla hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos a través de Instagram, momento en el que uno de sus seguidores le consultó: «cómo va la pancita?» a lo que decidió responder de la formar más fácil, con una bella postal mostrando su guatita.

Mon Laferte y el terremoto el México

Por otro lado, hay que mencionar que en medio de toda la locura por el embarazo de Mon, la chilena se debió enfrentar además a un terremoto en Ciudad de México que llegó a los 7.1 grados. Por lo que en su cuenta de Twitter contó cómo fue que lo pasó.

«Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas. No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx. PD: gracias a la señora que me dio un abrazo» escribió.

Obviamente que Mon Laferte se llenó de mensajitos de ánimo por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en pedirle que se cuidara y asegurarle que todo iba a estar bien.