Mon Laferte cuenta como vivió el terremoto 7.1 en México Tras registrarse un fuerte sismo en México durante la tarde de este martes, Mon Laferte dio a conocer a sus fanáticos como fue que lo pasó.

Durante la jornada de este martes, México vivió un fuerte terremoto de 7.1 grados, el cual fue bastante similar al que vivieron en 2017 y que dejó cerca de 300 metros. Entre los varios chilenos que vivieron el remezón se encontraba Mon Laferte, quien reveló cómo lo pasó.

Es de esta forma que la cantante nacional recurrió a su cuenta de Twitter, donde le contó a sus más de 600 mil seguidores cómo vivió el sismo, pues la chiquilla actualmente se encuentra viviendo en Ciudad de México, pero por sobre todo está embarazada de su primer bebé.

«Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas. No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx. PD: gracias a la señora que me dio un abrazo» escribió Mon en la red social del pajarito.

De inmediato la cantante recibió puros mensajes de ánimo por parte de sus seguidores, quienes la llamaron a tomarse todo con calma. «Lo principal es mantener siempre la calma, tu sabes que dentro o fuera tiembla igual y que la tierra dejará de moverse. A cuidarse y estar atentas con las réplicas no más» fue una de las respuestas.

Mientras que igual aprovecharon de agarrar pa’l leseo a Mon Laferte, considerando que viene de Chilito, uno de los países más sísmicos. «Pero mija… Dónde queda su chilenidáh?! Lo llevamos en el ADN!!!» le dejó la misma seguidora.

El terremoto el México

Hay que señalar que el sismo tuvo su epicentro 11 kilómetros al sureste de Acapulco, en el estado de Guerrero, a más de 370 kilómetros al sur de Ciudad de México, de acuerdo con el Sismológico Nacional.