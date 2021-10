Incómodo momento para el «Toti» Sichel: hombre se pone a gritar en pleno despacho El animador y el reportero en despacho se vieron interrumpidos por un grosero caballero que se negaba a ponerse la mascarilla.

Ayer miércoles, los chiquillos encargados de los despachos en vivo del programa Contigo en Directo de Chilevisión vivieron un complejo momento. El equipo se vio enfrentado a un desconocido que los irrumpió gritando y violando todas las medidas sanitarias.

La situación se dio cuando Luis Ugalde conversaba con el Humberto «Toti» Sichel. La contertulia se relacionaba al avión JetSMART que se vio obligado a aterrizar de emergencia en Iquique por una falla técnica. Fue entonces que empezaron a escuchar gritos que venían de detrás de cámara.

«¿Qué pasó?», dijo el Toti desde el estudio, según reportó Bío Bío Chile. Fue entonces que el hombre, sin mascarilla, comenzó a quejarse en contra de los periodistas. «¿Le puedo pedir un favor? ¿Se puede poner la mascarilla?», dijo Lucho.

El hombre pasó a contestar con un rotundo no. «Usted no me interesa, señor. Me interesa Julio César». El notero tuvo que explicarle que Rodríguez se encuentra en el matinal y no en el programa que el estaba reporteando.

«Si no quiere conversar ¿para qué viene a hablar conmigo?», preguntó el periodista al hombre que seguía gritando. Luego el molestoso hombre dijo que el «espacio es libre» y le ofreció al reportero «bailar cueca».

Finalmente Luis comenzó a pedirle que se pusiera la mascarilla, para que respetara las normas sanitarias. El hombre respondió «no porque eso es una mentira. Quiere seguir mintiéndole a la gente. Es una falsedad, señor», concluyó.

Incómodos momentos para el Toti

Esta semana, el Toti se asomó en una conversación de JC Rodríguez con Macarena Pizarro. Cuando los conductores hablaban del ambiente familiar de su equipo, Rodríguez afirmó que «no solo se hacen amigos», refiriéndose a la relación de la Maca con Sichel.

«Se han armado parejas acá y separaciones. Es como la vida misma, uno ha trabajado con la ex, con la que vendrá quizá. No hay que cerrarse a nada», concluyó JC.