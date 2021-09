JC Rodríguez a Maca Pizarro: «Se han armado parejas y separaciones acá. No hay que cerrarse a nada» El animador le "tiró un palo" a la periodista en pleno matinal, por la relación que ésta mantiene con "Toti Sichel".

Hoydía Macarena Pizarro debutó en Contigo en la Mañana. La Maca llegó para reemplazar a la Monse Álvarez, quien se encuentra de vacaciones.

Y como suele hacerlo, Julio César Rodríguez la recibió con un ácido comentario al comienzo del programa. Tanteando el terreno, JC, afirmó con respecto al reemplazo (que debería durar toda la semana): «sin arrepentirse a mitad de semana, por favor», reportó LaCuarta.

Pizarro replicó «pero cómo me voy a arrepentir. Hay algunos que arrugan a mitad de camino. No, no vamos a arrugar acá».

¿Pero pa’ qué, Julio César?

Mientras hablaban sobre el cambio de dueño de Chilevisión (que pasó de ser de Warner a pertenecer a Viacom CBS). «Hemos pasado historia. Y hemos durado aquí en este canal, quizá es tiempo de empezar a mirar», dijo el JC, bromeando como siempre.

«Tantos años. Es que ya es como la cas acá, están los amigos, los chiquillos los hemos visto crecer», agregó Pizarro. «No sólo amigos, lo voy a dejar ahí no más», disparó rápidamente Rodriguez, descolocando a Maca.

«¡Oye verdad! ya, no contemos. Hay algunos que no crecen tanto dicen acá», respondió riéndose la periodista. Todo como chiste sobre la relación que Pizarro mantiene con Humberto «El Toti» Sichel.

Rodríguez siguió, agarrándose de lo que dijo Pizarro, afirmando que «mucho no ha crecido el hombre, pero bueno porque ya estaba grande. Se han armado parejas acá y separaciones. Es que es como la vida misma, uno ha trabajado con la ex, con la que vendrá quizá. No hay que cerrarse a nada».

Los ácidos comentarios del JC

