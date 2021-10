«Kast piensa que soy anormal»: Las fuertes declaraciones de Fernanda Urrejola La actriz habló con el programa "Palabras Sacan Palabras" de la Radio Futuro, sobre su trayectoria, sus relaciones y posturas políticas.

Ayer Fernanda Urrejola estuvo en el programa de la Radio Futuro, «Palabras Sacan Palabras». La exitosa actriz chilena habló su carrera, posturas políticas, relación y proyecciones para los años siguientes. Acá te dejamos algunas de las frases más destacadas que Urrejola compartió.

«En el momento actual, cualquiera de nuestros actos se transforma en político. Me enamoré de una mujer y pensé que estaba dejando parte importante de mí fuera, supe que tenía que sacar la bandera. Siempre he sentido la responsabilidad de ser una figura pública. Todas las plataformas en las que puedo ser un aporte, será una prioridad. Me di cuenta que estamos lejos, que hay mucha discriminación, y este es un granito de arena. Me toca en esta vida cumplir un rol más social y público», señaló la actriz.

¿Cuándo será el matrimonio?

«Todavía no hay fecha de matrimonio, pero en Chile será en 2022, ojalá con un matrimonio igualitario aprobado. Antes será en EEUU. Me preocupa la familia, en EEUU me di cuenta que ni siquiera necesitaba casarme para regularizar a mis hijos, es hermoso. Hay que regularizar las cosas en Chile. Es terrible, no pueden los dos padres tener la tuición legal en este país, en cada pareja uno de los dos quedará fuera, y no hay ni una que los proteja, ni a ti como padre y ni a los niños como hijos. Algo que es lógico, es que hay que proteger a los niños, y eso no existe en Chile, entonces lo primero en lo que hay que apoyar es en el matrimonio igualitario para proteger a los niños. Hay gente que se tiene que ir de Chile para conseguirlo» dijo Fernanda Urrejola.

«Tenemos un paso avanzado, que el Presidente le haya dado urgencia al proyecto de ley. Pero lo importante es que hay un apoyo de la sociedad civil. Hay un montón de encuestas que estiman que más de un 75% de personas lo apoya, Hay que poner el pie en el acelerador, no podemos seguir esperando. Comenzó el 2017 y aun no pasa nada, no tenemos una respuesta definitiva. Y en esta recta final necesitamos presionar para que salga lo antes posible», agregó Urrejola.

«Me emociona mucho lo que pasa, es esperanzador. Aparecen las pequeñeces que entorpecen el camino. He estado siguiendo todo a mi ritmo, no he visto los debates pero decidiré por quien votar».

«No votaré por Kast»

«Pude cambiarme para votar por el plebiscito, y planeo votar para las presidenciales, tengo muchas ganas de hacer valer mi derecho cívico, para cambiar al país. Hay que tratar de entender un poco más, yo no tenía idea de quién podía ser candidato en un principio, y ahora habría votado por Boric en la primera vuelta, pero igual me gustaría votar por alguna mujer. Necesito tener más información para votar. No votaré por Kast por ejemplo, que piensa que soy anormal».

«Este último tiempo, desde mi cumpleaños, sentí alivio y relajo porque todo está funcionando. Volví a Los Ángeles, y tengo que volver a grabar la película a Montana. Ha sido hermoso, me respetan mucho mi trabajo, estas dos últimas pegas han sido las más importantes en mi vida. Tuve la valentía de intentar algo nuevo y me siento feliz por eso. Tengo un proyecto en Chile, una historia basada en hechos verídicos, porque habla de tráfico infantil en Chile y en Chile lo mal llaman “adopciones ilegales”. Estoy desde el origen en esta serie, compartí con mi personaje que es real, y me tiene todo muy emocionada, por eso pondré todas las fichas en este proyecto. Esta todo en pañales pero es un tema que me mueve muchísimo en lo personal», concluyó Urrejola.

Para escuchar la entrevista completa haz click aquí.