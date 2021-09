Gala Caldirola y su paso por ‘El Discípulo del Chef’: «La gente tiene una impresión equivocada de mí» En el último capítulo de 'El Discípulo del Chef', Gala Caldirola se confesó sobre su talento para la cocina y como la ve la gente.

La noche de este jueves, sin duda que Gala Caldirola vivió un momento especial en ‘El Discípulo del Chef’, ya que la chiquilla no solo estuvo ocupada con las particulares recetas que le tocó a su equipo, sino que también aprovechó de lanzarse unas declaraciones de su vida personal.

Resulta que todo comenzó luego de que su compañera Renata Bravo -quien recientemente volvió al espacio-, le señalara que estaba demasiado sorprendida con ella, que siendo tan linda, de todas formas se desempeñara tan bien al interior de la cocina.

De acuerdo a lo que comentó la propia Gala, este es un prejuicio que en varias oportunidades le ha tocado enfrentar. «Yo pensaría que no pelas ninguna papa» le volvió a comentar la actriz.

«Yo creo que la gente tiene una impresión equivocada de mí. Igual, sabes que todo el mundo me dice lo mismo. ‘Oye, yo cuando te veía en la tele yo pensé que no cocinaba, no lavaba la ropa'» afirmó la española sobre la imagen que da al público.

Siguiendo por esta línea, Gala lanzó entre risas que ella es tal como el resto de los mortales. «Voy al baño, lavo ropa, hago pipí, me tiro peos» afirmó, lo que sacó risas a su compañera.

Tras esto, la propia Renata aprovechó de hacer un mea culpa en el confesionario. «Uno la ve tan linda, que yo me imagino, ‘chuta… uñas lindas, pelo lindo, maquillaje estupenda… Ella no debe tener tiempo para cocinar’, pensaba yo. Pero es seca».

El supuesto romance de Gala Caldirola

Pero Gala Caldirola no solo ha tenido tiempo de demostrar sus dotes para la cocina en ‘El Discípulo del Chef’, sino que al parecer también habría encontrado el amor; y ni más ni menos que con su compañero de equipo Iván Cabrera.

Esto debido a que hace semanas viene corriendo un fuerte rumor que vincula a los participantes del espacio de CHV, es más, en varias ocasiones se les ha visto salir a comer juntos, y en una ocasión fueron pillados en compañía de la retoña de la española.

Y recientemente se especuló que podrían salir de viaje juntitos, ya que ambos subieron casi al mismo tiempo historias en su cuenta de Instagram, en las que se puede ver como se hacen exámenes PCR con una empresa.