Ex de Arturo Vidal se agarró por Instagram con Cecilia Gutiérrez Luego de que Cecilia Gutiérrez contara un supuesto ataque de celos de Sonia Isaza, la ex de Arturo Vidal se fue con todo en su contra.

Cecilia Gutiérrez se ha convertido en la periodista que suelta todos los cahuines del mundo de la farándula, lo que de vez en cuando la ve a ella misma en medio de la polémica. Pues ahora Sonia Isaza, salió a increparla duramente en Instagram para desmentir una información que entregó.

Resulta que la panelista de ‘Zona de Estrellas’ fue consultada en su sección de preguntas y respuestas sobre el nuevo amor del King tras su quiebre con la colombiana. «¿Es verdad que la Sonia psicopatió a Daniela en Miami cuando supo lo de Arturo?»; a lo que contestó: «Ahí se fue a meter al depa».

Tras enterarse de este pelambre, Isaza pegó el grito al cielo y respondió sin filtro. «Quiero desmentir por respeto a mis seguidores una ‘información’ que ha estado circulando estos últimos días y es absolutamente falsa» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea agregó: «Quiero recordar que el ejercicio del periodismo se basa en investigación e información de hechos verídicos. Mi fecha de estadía en Miami jamás coincidió con la fecha en la que Arturo estuvo (por lo que no pude llegar al departamento de nadie)».

«Arturo no tiene ningún departamento allá como esta ‘periodista’ asegura. Tanto Arturo como yo tenemos una gran relación y en ningún momento ha tenido lugar los hechos que esta sra. describe» señaló Sonia Isaza.

Y para cerrar afirmó que: «He dudado de publicar esto para no darle más importancia a un chisme, pero ante todas las preguntas de mis seguidores, decidí aclararlo. Siempre he ido con la verdad por delante sin dármelas de santa, pero no tolero que inventen tantas mentiras sobre mí, sólo para llenar un programa o ganar visitas. Esto es todo lo que quería aclarar y debemos recordar que el chisme está muy lejos de ser periodismo».

La respuesta de Cecilia Gutiérrez

Frente a la dura publicación de Sonia Isaza, la propia Cecilia Gutiérrez decidió salir a responder en sus historias de Instagram con un mensaje en el que niega los dichos de la colombiana en su contra.

«Vi que la señorita Isaza puso unas historias desmintiendo algo que no dije. Pero para aclarar, nunca dije que había ido al departamento de Arturo y tampoco que él estuviera ahí. El afán de desmentir sólo por hacerlo. Lo que dije y mantengo es que que ella fue al edificio del departamento en que estaba Daniella en Miami» explicó.

Finalmente Gutiérrez señaló: «¿Alguien me puede decir dónde dice departamento de Arturo? ¿Con Arturo? Es más, ¿sale mencionado Arturo?».