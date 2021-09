«Es un niño súper deseado»: Belén Mora se confiesa sobre su embarazo Tras anunciar su embarazo, Belén Mora y Toto Acuña se referirán a esta bella nueva etapa en sus vidas durante una nueva entrevista.

La noche de este martes, Belén Mora y Toto Acuña serán los nuevos invitados al late de Martín Cárcamo ‘Los 5 Mandamientos’, donde los tortolitos hablarán de su trabajo en conjunto, su relación y el reciente anuncio del embarazo de la comediante.

Hay que recordar que hace solo unas semanas la propia Belenaza se encargó se dar a conocer esta bella noticia que dejó la grande entre sus seguidores. «Con mi cara de poto y ojerosa quiero agradecerles a todos por su buena onda y efectivamente estoy embarazada. Tengo tres meses, así que estamos muy, pero muy contentos» es parte de lo que mencionó.

Por lo mismo que en la entrevista para el espacio de Canal 13, Belén confesó que: «Al principio viví (esta maternidad) con mucho miedo, miedo de perderlo. Cuando fuimos al doctor y escuchamos los latidos, ahí recién nos tranquilizamos», asegurando que está feliz de ser mamá nuevamente a 17 años de la llegada de su primer retoño.

«Es un niño súper deseado y estoy súper feliz. No se me nota porque ando un poquito más lenta, este ser humano me está moviendo y tengo dos corazones bombeando ahora, pero estoy feliz. Lo que más quería era tener un hijo con Toto Acuña, más que tener yo otro hijo, que Toto viviera la experiencia de tener la conexión biológica con un ser humano, porque ha sido tan buen papá con Samuel» es parte de lo que contará en la entrevista.

La maternidad de Belén Mora

Previamente Belén Mora ya se había referido a su nueva maternidad en una entrevista con Publimetro, donde aseguró que: «Lo que hablé con el equipo es que en mi pega -al no ser de 9 a 6 en un escritorio-, puedo adaptar los libretos y voy a hacerlo hasta que pueda».

Tras esto aseguró que cuando finalmente llegue su retoño/a: «le diré a Toto: ‘partiste a La Red con el cabro chico’. Hay que darle la bienvenida a esta familia a la que le tocó llegar».