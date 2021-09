Antonella Ríos sobre sus cirugías: «Mi manera de envejecer con dignidad» En el late de JC, Antonella Ríos contó la firme de su decisión se someterse a distintas cirugías estéticas y a las críticas que recibe.

En varias ocasiones te hemos contado que Antonella Ríos no tiene filtro para mostrar su día a día en redes sociales, es más hace algunas semanas la actriz compartió con sus seguidores que se había hecho un arreglín en los ojos.

Pero al parecer su público no quedó muy contento con los resultados, ya que no dudaron en llenarla de críticas y mensajes en los que aseguraban que se estaba yendo al chancho con las operaciones y que en esta ni se notaba el resultado.

«De solo mirar me duele..»; «Tanto dolor para llegar a lo mismo!! Si bien cada una es libre de hacer con su cuerpo lo q quiera! Pero las arrugas igual le van a llegar!»; «Claramente su rostro ya no es el mismo» y «Pero no pareces tu 😢 te vez distinta» es parte de lo que le escribieron a Antonella.

Es en este contexto que la actriz participó de ‘Pero con Respeto’, donde se refirió a sus más recientes retoques. «Soy socia de una clínica estética. Me gusta, me entretiene y me apasiona el tema» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Antonella agregó: «La gente empezó pareces el Chino Ríos, te ves monstruosa, la mujer gato. Cuando vieron que me deshinché , la gente se dio cuenta que era un proceso y no me iba a quedar así. Existe mucha falta de información con respecto a las operaciones».

Antonella Ríos ni ahí con las críticas

«La gente inmediatamente dice ‘te volviste loca con las operaciones, ¿cuándo vas a parar?'» le consultó Julio César Rodríguez, frente a lo que aseguró que no tiene ninguna obsesión con las cirugías.

«Yo sentía que tenía los ojos caídos, me pesaba sobre el párpado, además me había operado la vista. ¿Qué hago? Me reparo lo que me está molestando y eso no significa que soy una loca de las operaciones, sino que lo hago con cautela» explicó Antonella Ríos.

Para cerrar comentó que «las críticas que me llegan son como asume tu edad: Tengo 47, la tengo súper asumida. ‘Envejece con dignidad’: Mi manera de envejecer con dignidad es solucionando estos pequeños detalles que me molestan para el trabajo que realizo. Yo soy la dueña y ama de casa, la que genera los ingresos. Y yo soy la que tiene que estar, en una sociedad donde se te exige estar lo mejor posible, poniéndome a tono con ese parámetro».