Guarello sin filtro sobre Robbie Robinson: «No tiene lo que se necesita» A raíz de la polémica salida de Robbie Robinson de La Roja, Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada al momento de criticarlo.

Sin duda que la polémica de estas últimas horas es la repentina salida de Robbie Robinson de La Roja previo al encuentro con Brasil. El chileno-estadounidense pidió salir de la concentración ya que no estaba seguro de por cuál selección salir.

Obviamente que esta situación sacó ronchas no solo entre los hinchas que en minutos se fueron en contra del joven de 22 años; sino que en el mundo del periodismo deportivo también dejó la grande, donde Juan Cristóbal Guarello no tuvo filtro para criticarlo en ‘Los Tenores de ADN’.

Para comenzar, el periodista indicó que «Si sucumbió ante la presión, no tiene lo que se necesita. O tomas la decisión antes de venir o llegas acá y juegas por Chile. Eso de irse el día anterior al partido es porque no tiene lo que se necesita».

Siguiendo por esta línea, Guarello siguió con su crítica al jugador del Inter de Milán. «El error de Robinson fue haber venido. Si pensó que sería titular, estaba equivocado. Si ya vienes, eres adulto, estás en algo serio. Hay dinero involucrado, la expectativa del país. No es para llegar y pescar tu bolso e irte. Le quitas convocatoria a otro jugador, despotencias a la selección que dijiste que ibas a defender. A esta altura y a este nivel, no se juega».

«El representante lo hueveaba todos los días. El entrenador también. El papá también porque lo quiere jugando en Estados Unidos, pero eso lo tenía que resolver antes de venir. Nadie hubiese criticado» afirmó el periodista.

¿Qué necesita Chile para ganar según Guarello?

«¿Qué necesita Chile? 11 jugadores en la cancha hoy. Los que estén mejor. Los que quieren y pueden. Entiendo que la cabeza es un territorio ultra complejo, pero en momentos de exigencias tienes que tomar decisiones para poner a los aptos y Robinson no estaba. Quedó claro que no tiene lo que se necesita» agregó Juan Cristóbal Guarello.

Para finalizar comentó que: «Ahí está el temperamento del jugador fuerte. De subirse al buque, de comprometerse, esto no es un juego ni es un partido de la liga universitaria. Hay millones, espectadores, un país que me deseó buena suerte y no le dio».