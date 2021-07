«Su rostro ya no es el mismo»: Las críticas a Antonella Ríos tras arreglín en los ojos Recientemente Antonella Ríos confesó que se hizo una operación en los ojos, la cual no se ha quedado ausente de la polémica.

Hace algunos días Antonella Ríos sorprendió durante su reemplazo en el programa ‘Me Late’, al confesar que se había hecho una operación en su rostro, más en específico una que modifica la forma de los ojos.

Este procedimiento se llama ‘blefaroplastia’ y en el espacio de farándula, la actriz nacional aseguró que: «Me saqué arriba y me saqué abajo del ojo. Es una tendencia que se llama foxy eyes».

Ahora Antonella sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video en el que muestra todo el proceso de la cirugía, además de cómo ha ido avanzando su recuperación en estos primeros días.

«Ya han pasado 14 días solamente desde esta intervención. Entendiendo que estoy compartiendo mi testimonio de manera transparente de cómo es este proceso de recuperación, pasando por cortes, moretones e inflamación normal para este tipo de operaciones» comenzó escribiendo para acompañar el registro.

Siguiendo por esta línea, Antonella agregó: «Siendo el día 14 comienza a desaparecer. En algunos casos es importante sacar ese exceso de piel del párpado pues en algunos casos afecta la buena visibilidad. En otros ayuda a cambiar la cara de cansancio o pena».

Para cerrar su mensaje, la intérprete señaló que: «En le caso de la blefaro inferior (las famosas bolsas), el procedimiento es similar. Aún queda por deshinchar (además combinamos con láser para reactivar la piel)» junto con dar el dato de donde se hizo la intervención.

Críticas a Antonella

Pese a que recibió más de 19 mil me gusta y cientos de comentarios, muchos de estos eran criticando a Antonella, ya que encontraron que no había ni siquiera un cambio notorio y que se estaba yendo al chancho con tanto arreglín.

«De solo mirar me duele..»; «Tanto dolor para llegar a lo mismo!! Si bien cada una es libre de hacer con su cuerpo lo q quiera! Pero las arrugas igual le van a llegar!»; «Claramente su rostro ya no es el mismo»; «Pero no pareces tu 😢 te vez distinta» y «Para que tanta intervención» le escribieron