Tía Pikachu anuncia que: «Voy a hacer un ‘parelé’ con la Lista del Pueblo» En medio de la polémica presidencial de la Lista del Pueblo, Giovanna Grandón, más conocida como la Tía Pikachu, anunció que se alejará.

En el último tiempo la Lista del Pueblo se ha visto en medio de las noticias no por las mejores razones. Y a esto se suma que ahora Giovanna Grandón, más conocida como la Tía Pikachu, anunció que para enfocarse en su trabajo de la Convención Constitucional, se alejará de conglomerado.

Durante una conversación con el diario La Segunda, la mujer se refirió a la proclamación de Cristián Cuevas como candidato presidencial. «Se supone que se había votado. Yo entré especialmente a votar y que después hayan hecho lo otro (presentar otros candidatos), no entiendo. No estuve en las otras asambleas para saber qué pasó».

Siguiendo por esta línea, la Tía Pikachu aseguró que «por el momento, voy a hacer un ‘parelé’ con la Lista del Pueblo, porque estoy abocada a la Convención (…) No es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente».

Es en este contexto que la constituyente señaló que «tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la LDP, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones (…) desde hoy, me desligo un rato para hacer mi ‘pega'».

Qué ocurre al interior de la Lista del Pueblo

Junto con esto, la Tía Pikachu fue consultada por las acusaciones de hackeos y polémicas en la LDP, frente a lo que afirmó: «Yo no sé qué fue lo que pasó en la interna y en las asambleas. Porque aquí no es que se le pida la opinión solo a una persona, sino que todos los que entren a la asamblea tienen que dar su opinión».

Para cerrar, Grandón indicó que «el tema de los patrocinios está bien, pero esa regla debería haber sido al principio. No que la hayan tomado después de que haya salido elegido Cristián (Cuevas). El desorden les jugó una mala pasada».