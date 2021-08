Hermano de profesor Nibaldo Villegas se quebró al hablar de su sobrina Tras la entrevista a Johanna Hernández, el hermano del profesor Nibaldo contó el duro momento que su sobrina se enteró de lo que ocurrió.

Este jueves se emitió una dura entrevista en ‘Informe Especial’, pues por primera vez tras conocerse su sentencia a cadena perpetua por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas. Johanna Hernández se refirió al terrible caso y dio a conocer detalles desconocidos de la tragedia.

A raíz de esta situación, desde el matinal ‘Mucho Gusto’ conversaron con Leandro Villegas, uno de los hermanos del docente, quien habló sobre la pena y el dolor que todavía viven, ya pasados tres años desde el crimen que conmocionó a todo el país.

En primer lugar, el hombre se refirió al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia que cobró Hernández y que pertenecía a los hijos del profesor. «Nibaldo de otro matrimonio tiene a mi sobrino, Alejandro; y con Johanna tiene a mi otra sobrina. Ella hizo los cobros de Alejandro y de mi sobrina».

La situación de la hija de Nibaldo

Por otro lado, Leandro fue consultado sobre la situación en la que se encuentra actualmente la pequeña hija de Nibaldo y la condenada, quien actualmente ya tiene 11 años.

«Es fuerte (hablar sobre eso). Me habría gustado a mí que todo lo que son gobiernos, senadores, diputados, presidentes, hubieran estado aquí en la casa cuando se le notificó a mi sobrina lo que había pasado con el papá. Solamente haber escuchado el llanto de ella».

Tras quebrarse y esperar un momento para calmarse, continuó. «Es fuerte. Hay harto amor. Yo digo que mi hermano está aquí con nosotros. Una persona que era buena, que estuvo ayudando a Johanna, una persona que jamás hizo daño. A la casa de mi hermano le faltaban muchas cosas por hacer. Acá nosotros estamos tratando de hacerla como él quería, bien bonita».

Su opinión tras la entrevista

Junto con esto, el hombre aseguró que Nibaldo usaba todo el dinero que ganaba «para comprar material y hacer la mejor casa para esta familia. Para la familia que estaba formando con Johanna. Entonces, el nivel de maldad de ella es increíble».

«Yo vi el reportaje, felicité al canal porque fue bien profesional, pero por qué entrevistar asesinos. ¿Por qué no ven la realidad que está pasando la familia? Por ejemplo mi sobrina. Mi hermano tiene que estar pagando psicólogos. Hay gente que no es capaz de soportar la pena que pasó. No darle pantalla a una asesina que no tiene solución, es una persona que no significa nada, que no es un aporte a la sociedad» señaló.