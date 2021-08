Naya Fácil confesó que la multaron tras hablar en tv sobre las fiestas clandestinas En una nueva entrevista Naya Fácil recodó cuando la detuvieron por participar en una fiesta clandestina y la multa que recibió por esto.

Meses atrás Naya Fácil estuvo en el centro de la noticia, esto luego de que fuera detenida junto a un grupo de amigos en Viña del Mar por participar en una fiesta clandestina.

Pero la cosa no fue tranquila, ya que la cabra llamó la atención por seguir grabando para sus redes sociales, e incluso se mostró preparándose un copete con Carabinero ya dentro de la casa. «Yo me estoy haciendo cualquier copete porque nos vamos todos presos. Voy a ser la que menos va a pasar frío chiquillos, digo altiro porque vamos a estar como seis horas detenidos…».

Es en este contexto que hace poco en ‘Bienvenidos’ hicieron una nota sobre las fiestas clandestinas, donde Naya Fácil fue una de las entrevistadas, quien afirmó que los jóvenes ya están aburridos del encierro, así que quieren compartir con sus amigos, atreviéndose a romper las leyes.

«Nos llegó un correo, yo apelé a eso y no nos llegó nada más» comenzó señalando la polémica influencer en su momento, junto con agregar que «en todo caso si me multaran yo creo que tampoco pagaría la multa».

Siguiendo por esta línea Naya Fácil señaló: «Sé que hice algo malo, pero también creo que hay mucha gente, la misma gente de Cachagua, que carreteó y que tampoco pagaron la multa, entonces que yo sepa las multas no son como una ley, así que no me sentiría en la obligación de pagarla».

Al final multaron a Naya

Pero el tema tuvo un vuelco radical, ya que hace poco conversó con Pamela Díaz, donde confesó que tras hablar con el matinal de Canal 13, se fue castigada. «Me llegó una multa, por detenerme cuando yo andaba carreteando allá (en Viña del Mar), a todos mis amigos nos multaron».

«Y eso fue por la entrevista que le di a Canal 13, hablando de las fiestas clandestinas, pasaron como dos semanas y me llegó la multa y yo diciendo en Canal 13 ‘no, yo no pienso pagar nada’, y me llegó» agregó Naya.

Además la chiquilla contó que en el escrito salía mencionada su participación en el matinal donde hablaba de la fiesta, tema del que no puede volver a referirse, ya que si no, tendrá que cumplir trabajo comunitario. Mientras que la multa asciende a $300.000 por cada participante.