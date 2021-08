Martín Cárcamo habló sobre el fin de ‘Bienvenidos’: «Está acorde a los tiempos» En una reciente entrevista, Martín Cárcamo se confesó sobre varios temas, incluyendo su opinión frente el fin del matinal de Canal 13.

Hace algunas semanas sorprendió el anuncio del fin de ‘Bienvenidos’, pues tras 10 años al aire, el matinal de Canal 13 sale del aire, en medio de un duro momento en sintonía, donde se realizaron una serie de cambios para dejar el último lugar.

Es en este contexto que recientemente Martín Cárcamo dio una entrevista en relación a sus nuevos proyectos en la ex señal del angelito, donde aprovechó de referirse al término del programa al que estuvo a cargo desde sus inicios.

«Son decisiones y momentos que también se pueden convertir en una oportunidad, una oportunidad para el horario, una oportunidad para los profesionales que están ahí» comenzó señalando el animador durante la conversación con El Dínamo.

Junto con esto, Martín aseguró que «lo veo como un término de ciclo, me ha pasado en otros programas que he estado o he visto a compañeros que han estado en situaciones similares. Ningún programa es eterno». Además de afirmar: «Es una decisión que está acorde a los tiempos, con los momentos que se están viviendo».

Por otro lado, el rostro de Canal 13, afirmó que espera reencontrarse pronto con el equipo actual de ‘Bienvenidos’, especialmente con sus ex compañeros Tonka Tomicic y Sergio Lagos.

«Adoro a ese equipo, quiero mucho a la Tonka, a mis compañeros, a Sergio, así que espero que venga todo muy positivo para ellos y seguramente nos vamos a volver a encontrar en más de algún programa todos juntos de nuevo» cerró Martín.

El programa que reemplaza a ‘Bienvenidos’

El mismo día que se anunció el fin de ‘Bienvenidos’, desde Canal 13 confirmaron que en su lugar se estrenará un programa de actualidad, el cual se enfocará en la información y que será animado por Ángeles Araya y Mirna Schindler.

Frente a esta situación, fue la actual periodista de La Red, la que anunció en su cuenta de Twitter su llegada. «Les anuncio que he aceptado la propuesta de Canal 13 para conducir un nuevo proyecto periodístico junto a Ángeles Araya, tras el cierre de un exitoso ciclo de Bienvenidos. Gracias a La Red por todas las oportunidades y a Iberoamericana Radio Chile. Comienza una nueva etapa».