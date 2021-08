Chiqui Aguayo agradece todas las muestras de cariño tras muerte de su padre Luego de la partida de su papá, Chiqui Aguayo aprovechó de agradecer a todos sus seguidores por todo el apoyo que le han enviado.

Recientemente te contamos que nuestra querida Chiqui Aguayo está pasando por un complicado momento familiar, pues el domingo recién pasado falleció su papá. Noticia que dio a conocer con un corto mensaje en su cuenta de Instagram.

La locutora del Circo Hit publicó una postal en blanco y negro donde aparece su padre con su nieta, la pequeña Amal en brazos. Imagen junto a la que escribió: «‘Solo muere lo que se olvida’ lamento que la Amal te haya podido disfrutar tan poco».

Siguiendo por esta línea, Chiqui agregó para cerrar: «Pero le hablaré todos los días de ti y de cómo me enseñaste a ser una gozadora de la vida! Te voy a extrañar papá… hasta que nos volvamos a encontrar! Te queremos mucho».

Obviamente que la también humorista se llenó de mensajes de cariño y apoyo en este difícil momento por parte de sus seguidores, además de varias figuras de la televisión con las que ha compartido pantalla en algún momento, varios que son cercanos amigos.

«Lo siento mucho, amor para ti y tu familia»; «Un abrazo apretado»; «Un abrazo grande Chiqui»; «Solo te envío amor»; «Chiquiii, un abrazo enorme repleto de muchísimo amor!!»; «Te envío un fuerte abrazo en este difícil momento!!!!! Una abrazo de luz» y «Ánimo» es parte de lo que le escribieron.

El agradecimiento de Chiqui

Es en este contexto que ya pasados unos días desde la lamentable pérdida, nuestra locutora nuevamente recurrió a sus redes sociales, en esta ocasión para agradecer a todos sus seguidores y cercanos los mensajitos de apoyo que le han mandado recientemente.

«Gracias a todos por sus infinitas muestras de cariño. No he tenido tiempo de responder, pero he leído todo» escribió Chiqui en una corta historia de Instagram, dejando en claro que ha recibido todas las buenas vibras que le han enviado sus fanáticos.