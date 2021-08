Presidente Piñera por rezagados de vacunación: «¿Cómo pueden ser tan porfiados?» En medio del inicio de la vacunación de la dosis de refuerzo, Piñera le dedicó un especial mensaje a quienes aún no quieren vacunarse.

Durante la mañana de este miércoles se dio el vamos al proceso de vacunación con la dosis de refuerzo contra el Coronavirus para los mayores de 55 años e inmunocomprometidos de 16 años en adelante que hayan completado su esquema con la vacuna de Sinovac.

Y en esta jornada comenzaron con los mayores de 86 años. Por lo que el Presidente Sebastián Piñera dio un punto de prensa, en el que aseguró que «ahora estamos en una etapa que tenemos que dar los últimos pasos… Ya hemos vacunado con dos dosis a más del 82% de los chilenos».

Siguiendo por esta línea, el mandatario no dudó en criticar a los rezagados: «Pero también es verdad que nos quedan un millón 800 mil rezagados, y yo les quiero decir de una vez por todas: ¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solo pone en riesgo su vida? Ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes».

Para cerrar, el Presidente Piñera señaló que el proceso de vacunación con la dosis de refuerzo se extenderá por las siguientes semanas, por lo que esperan que más de dos millones de personas mayores de 55 años vacunadas con Sinovac reciban el fármaco.

[VIVO] Porque las vacunas salvan vidas, damos inicio al proceso de vacunación con #DosisDeRefuerzo, comenzando hoy con mayores de 86 años. ¡Acompáñennos! #YoMeVacuno https://t.co/khGYVN8jXE — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) August 11, 2021

El calendario de vacunación de la dosis de refuerzo

Tal como te mencionamos, comienza a vacunar con la dosis de refuerzo a partir de este miércoles 11 de agosto, para todos aquellos que recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinovac entre el 1 y 14 de marzo y son mayores de 86 años.