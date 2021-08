Aylén Milla por mala onda con Gala Caldirola: «Me equivoqué en mi actitud» En redes sociales, Aylén Milla se confesó sobre la rivalidad que tuvo con Gala Caldirola en su paso por el reality '¿Volverías con tu ex?'.

Hace algunos años se vivió un exitoso retorno de los reality show en nuestro país, donde llegaron varias figuras que siguen apareciendo de vez en cuando en TV. Tal fue el caso de ‘¿Volverías con tu ex?’, en el cual Gala Caldirola y Aylén Milla se robaron las miradas por su mala onda.

Para quienes no lo recuerdan, este popular espacio de Mega reunía a ex parejas en equipos, con el fin de conocer si podía resurgir el amor entre ellos, o si al final elegían la venganza. Pero en medio de todo esto, además debían participar en las competencias físicas para llevarse el gran premio.

Es en este contexto que Aylén y Gala de inmediato se llevaron pésimo, esto debido a que ambas compartían una ex pareja, el italiano Marco Ferri, chiquillo que encantó a todas las televidentes por su personalidad.

Pero ya han pasado cinco años desde el fin del reality, el que dejó a la argentina con una reputación mucho más distinta a la que esperaba construir. Esto debido a que en el encierro formó amistad con Oriana Marzoli, por lo que se convirtió en una de las figuras más polémicas del programa.

Aylén se confesó sobre Gala

Es en este contexto que Aylén decidió hacer una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde afirmó que iba a contestar de todo. Fue durante este momento que a la chiquilla le llegó una consulta que se relacionaba directamente con Caldirola.

«Te cae mal Gala» fue una de las preguntas que le llegó a Milla, quien no tuvo dudas al momento de responder y aclarar todos los rumores sobre su continua mala relación.

«No para nada, hace días vengo pensando en escribirle unas disculpas» comenzó escribiendo la modelo, quien además aseguró que la española incluso ya la había desbloqueado en Instagram.

Así que para finalizar, Aylén agregó que: «No tengo ningún rencor, yo me equivoqué en mi actitud». Mientras que para finalizar su respuesta señaló que: «Estaba cegada por celos, por otro que no me respetó».